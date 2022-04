USA: výprodeje před víkendem

Obchodování ve Spojených státech se neslo ve znamení výprodejů, jelikož zklamání z firemních výsledků a vyhlídky na agresivní zvyšování úrokových sazeb ovlivnily náladu investorů. Index S&P 500 klesal v závěru seance o více jak 2 % a všech 11 průmyslových skupin bylo v červených číslech. Technologický index Nasdaq se obchodoval poblíž denních minim, čímž se jeho třídenní propad zvýšil na 5 %. Mezitím takzvaný ukazatel strachu - index volatility VIX - vyskočil na měsíční maximum. Dolar vzrostl na nejvyšší úroveň od června 2020.



Z firemních výsledků zaznamenala největší pokles za poslední dva roky společnost Communications Inc. poté, co snížila svůj celoroční odhad tržeb. Společnost Co. klesla poté, co tento gigant v oblasti kreditních karet oznámil, že v prvním čtvrtletí výrazně narostly výdaje. Index S&P nejvíce tížil sektor zdravotní péče. Například akcie společnosti Novavax klesaly o více jak 5 %.





USA závěr: DJ -2,8 %; S&P -2,8 %; Nadsaq -2,5 %