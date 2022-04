K nervozitě na evropských trzích přispívají výsledky firem, protipandemická opatření v Číně i odpojení od ruského plynu

Evropské trhy vstupují do středečního obchodování nervózně a se zvýšenou volatilitou poté, co americké trhy včera propadly nejvíce od poloviny února. Trhu dominují korporátní výsledky a zprávy kolem války na Ukrajině. Na nervozitě se ale podepisuje i situace v Číně, kde tamní vláda trvá na velice přísných proticovidových opatřeních, která ohrožují růst v této druhé největší světové ekonomice. A včera se objevila zpráva, že Rusko dnes odpojí od plynu Polsko a Bulharsko, a na to dnes reagují ceny evropského plynu dvouciferným růstem.

Je to poprvé za posledních více než 40 let, co Rusko odpojilo člena EU od dodávek plynu. Pokračující obavy z možného odpojení dalších evropských zemí od ruského plynu budou zřejmě i nadále udržovat investory a finanční trhy v nejistotě. S varováním před potenciálním výpadkem dodávek ruského plynu dnes přišla i , která uvedla, že takový krok by uvedl německou ekonomiku do recese.



Deutsche Bank dnes zveřejnila svá čísla za 1Q, když její zisk před zdaněním dosáhl 1,66 mld. EUR, zatímco analytický konsensus činil 1,7 mld. EUR. Za tímto slabším číslem stál především rychlejší růst nákladů, na který investoři zaměřili svou pozornost. Tato největší německá banka sice představila lepší než očekávané výsledky z tradingu a zvýšila celoroční výhled pro svou investiční divizi, avšak její akcie propadají o 5 % při obavách z rychle rostoucích nákladů.

Akcie se po výsledcích obchodují bez jasného směru, zatímco akcie britské banky rostou přibližně o 2 % poté, co oznámila zisk nad odhady analytiků a zvýšila celoroční výhled. Pozitivní reakci na výsledky vidíme i u , když akcie tohoto farmaceutického giganta rostou o 0,7 %.



Pražská burza otevírá v červených číslech především pod tíhou akcií , které následují dolů celý západoevropských sektor. Index evropských bank Stoxx 600 Banks klesá o 0,5 %. Poslední den s nárokem na dividendu se dnes obchodují akcie , které již několik dní stagnují v těsné blízkosti 850 Kč.