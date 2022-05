Je Amazon „postaven pro vysokou inflaci“?

John Blackledge ze společnosti Cowen hovořil na Yahoo Finance o posledních číslech Amazonu. Zatímco tržby byly zhruba v souladu s očekáváními, zisky zklamaly a firma sama v této souvislosti hovoří o vlivu vysoké inflace, rostoucích cen energií a vstupů. Na počátku roku také v očekávání zhoršeného pandemického vývoje přijal více zaměstnanců. Tato očekávání se nenaplnila, ale krok firmy se projevil na jejích nákladech. Co analytik míní o dalším vývoji u této firmy a jejích akcií?



Výsledky i výhled tak mohou být podle analytika zklamáním, ale důležité je sledovat celý investiční cyklus, kterým prochází. Během posledních dvou let firma investovala do retailu asi 70 miliard dolarů, předtím to během pěti let bylo 59 miliard dolarů. To ukazuje, že má již za sebou vrchol investičních cyklu a na jeho tvorbě hotovosti by se již tento rok měl projevit pokles investic související se vstupem do další fáze investičního cyklu.



Měl by zvyšovat ceny u Prime? Analytik míní, že stoprocentně ano. Ceny firma zvýšila naposledy v roce 2014 a pak 2018. Od té doby ale znatelně vzrostla nabídka obsahu a služeb, což by mělo Amazonu dávat dostatečnou schopnost zvýšit ceny v této oblasti. „Mají velký prostor pro zvýšení,“ dodal expert. Jeho nová cílová cena pro akcii je 4250 dolarů, současná cena na trhu se tedy pohybuje výrazně níž. Jak a kvůli čemu by se cena měla dostat k tomuto cíli? Blackledge uvedl, že jde o „příběh druhé poloviny roku“, kdy by se měly zlepšit výsledky firmy i díky zmíněnému obratu v investičním cyklu.



Méně nadšený byl z akcie na CNBC Tom Forte z D.A. Davidson. Ten pochybuje o schopnosti Amazonu dostatečně zvyšovat ceny v prostředí vyšší inflace. „Amazon není postaven pro vysokou inflaci,“ míní expert a důvodem je to, že přes prodává řada firem, které nemají dostatečně silnou pozici na to, aby ceny zvyšovaly. Pokud tak učiní, zákazníci se přesunou k jiným a také směrem od Amazonu.



Malou inflační odolnost pak podle experta vykazuje i ve vztahu k rostoucím mzdám, a to jak u modrých, tak u bílých límečků. Přes to vše má ale analytik u akcie doporučení koupit. Jak to vysvětlit? Forte odpověděl, že lze nyní rozdělit na tři části. První z nich je retail, který dosahuje jen velmi umírněného růstu. Proti němu stojí cloudové služby s velkým potenciálem. A „někde mezi je reklama“. Poslední dvě oblasti „si zaslouží hodnocení koupit, ale jsem velmi nervózní u e-commerce,“ dodal analytik.



Zdroj: Yahoo Finance, CNBC