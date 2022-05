Sell in May letos dostává nový rozměr

První máj je lásky čas... a na trzích také začátek každoročních debat, jestli bude platit ono otřepané "Sell in May and Go Away". Tedy jestli je čas se stáhnout z akciového trhu či aspoň z jeho volatilních částí. Historicky toto rčení popisovalo období, kdy obchodníci valem mířili na venkov užít si letní měsíce, aby se vrátili zpět až v září. Po přenesení na dnešní akciové trhy jde o to, že během léta klesá aktivita a může to mít dopad na výkonnost trhů. Najdete ovšem jak studie, že výkonnost trhů je opravdu horší než během zbytku roku, ale i studie, podle kterých to neplatí. Záleží na nastavení předpokladů, velikosti zkoumané periody i délce historické časové řady.



Prakticky vzato je to skoro jedno. Mezi výkonností akcií v období červen - září (nebo květen - říjen?) jsou v jednotlivých letech velké rozdíly a bylo by třeba čekat velmi dlouho, než zákon velkých čísel potvrdí, či vyvrátí nějakou statisticky významnou odchylku s dostatečnou spolehlivostí. Daleko spíše se na portfoliu projeví průběžné nákupy a prodeje, které investor činí na základě jiných impulsů.







Ono Sell in May však můžeme aplikovat i jinak, s trochou nadsázky a přímo na současnou situaci. Pak dostaneme rozměr, ve kterém toto rčení zafungovalo perfektně. Kdo totiž prodal koncem loňského května, o nic nepřišel - hlavní indexy jsou zpět. A samozřejmě najdeme akcie, které jsou hodnotou zpátky na předloňském či ještě starším květnu...