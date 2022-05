Australská centrální banka poprvé za více než deset let zvýšila úroky

Australská centrální banka dnes poprvé za více než deset let zvýšila úrokové sazby. Její základní úrok se zvýšil o čtvrt procentního bodu na 0,35 procenta z rekordního minima 0,1 procenta. Většina analytiků očekávala, že základní úrok vzroste na 0,25 procenta, informovala agentura Reuters. Banka rovněž signalizovala, že bude ve zvyšování úroků pokračovat.



Zpřísňováním měnové politiky se centrální banka snaží omezit růst spotřebitelských cen. Meziroční míra inflace v Austrálii se v prvním čtvrtletí vyšplhala na dvacetileté maximum 5,1 procenta. Za jejím růstem stojí zejména zdražování benzinu, bydlení, potravin a vzdělávání.



"Jsme odhodláni učinit vše, co je zapotřebí, abychom zajistili, že se inflace v Austrálii časem vrátí k cílové úrovni," uvedl guvernér centrální banky Philip Lowe. "To bude vyžadovat další zvyšování úrokových sazeb," dodal. Cílem je, aby se inflace pohybovala v rozpětí od dvou do tří procent.



V březnu zahájila zvyšování úrokových sazeb americká centrální banka (Fed). Svou základní úrokovou sazbu zvýšila o čtvrt procentního bodu do rozpětí 0,25 až 0,50 procenta. Předpokládá se, že ve středu Fed základní úrok zvýší o půl procentního bodu.



Česká národní banka (ČNB) zvyšování úrokových sazeb zahájila už v červnu loňského roku. Koncem letošního března zvýšila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na pět procent. Sazba se tak dostala na nejvyšší úroveň od roku 2001.