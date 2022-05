Výzva jménem stagflace: Investování v extrémní době. Zdeněk Tůma i Jaroslav Šura na online konferenci Patrie UŽ DNES od 18:00

Stagflace. Situace vysoké inflace a souběžně mizivého, nulového nebo dokonce záporného růstu ekonomiky. Situace, kterou Česko ve své samostatné historii dosud nezažilo. A dosud ji nepoznali také čeští investoři. Téma, které vyvolává mnoho otázek, na které se pokusíme dát odpovědi.



Jak dopadne válečná stagflace na ekonomický růst a politiky centrálních bank?

Jak moc zasáhne vysoká inflace hospodářský růst?

Jak vysoko mohou jít úrokové sazby a co to pro nás všechny znamená?

Budou to centrální banky, kdo vrátí na trhy volatilitu?

Jak inflace mění pravidla hry na trzích?

Na co jsou trhy připravené a na co nikoli?

O jakých investicích dnes uvažovat?

Kde hledat reálný kladný výnos?

Které sektory nejvíc trpí a kterým může fáze cyklu vyhovovat?

Jak mohou vypadat konkrétní investiční tipy pro stagflační dobu?



Online konferencí Patria Finance 5. května od 18:00 s názvem „Výzva jménem stagflace: Investování v extrémní době“ vás provedou:

hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš,

hlavní analytik Tomáš Vlk,

seniorní analytik a tvůrce dlouhodobých investičních tipů v Patrii Branislav Soták,

hlavní makléř Pavol Mokoš

a zajímaví a zkušení hosté:



dlouholetý centrální bankéř a expert na měnovou politiku, bývalý guvernér České národní banky a dnešní předseda dozorčí rady ČSOB Zdeněk Tůma

zkušený a respektovaný investor Jaroslav Šura.

Přihlaste se zdarma na online večer plný investiční inspirace hned teď!