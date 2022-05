Výrobce dveřních klik a kování M&T z Dobrušky vstoupí do konce června na trh START, nabídne 35 % akcií

Česká společnost M&T 1997, a.s., výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky, potvrdila záměr vstoupit na trh START pražské burzy. Veřejnou nabídku akcií včetně jejich přijetí k obchodování očekává společnost do konce června 2022. Nabízejícím bude současný 100% akcionář Ivo Ulich, který skrze veřejnou i neveřejnou nabídku umístí mezi investory celkem 35 % akcií společnosti. Samotnou veřejnou nabídkou by se měla prodat zhruba třetina zamýšleného objemu. Výnosy z prodeje se očekávají minimálně 112 milionů korun. to by společnost ohodnotilo minimálně na 320 milionů korun.



„Vstup na burzu je pro M&T prestižním milníkem v její 25leté historii,“ uvedl ke vstupu na burzu Ivo Ulich. Poradcem transakce je finanční skupina STARTEEPO, jejíž fond CZEGG VENTURES se touto transakcí stává více než 20% akcionářem M&T 1997, a.s.



12. května proběhla přeměna právní formy a z Material & Technology s.r.o. se stává M&T 1997, a.s. Základní kapitál vzrostl na stávajících 128 milionů korun při počtu 12 800 ks akcií. Společnost je již také v pokročilé fázi jednání s Českou národní bankou při schvalování prospektu veřejné nabídky a v těchto dnech probíhá zaknihování akcií u Centrálního depozitáře.

Společnost M&T 1997 a.s. očekává zveřejnění parametrů IPO na svých webových stránkách a skrze média bezprostředně po schválení prospektu Českou národní bankou, informace budou dostupné také na twitterovém účtu @M&T1997_cz a nezmeškejte čerstvé informace k blížícímu se vstupu na burzu!



Hospodářské výsledky roku 2021



Tržby společnosti vzrostly za rok 2021 meziročně o 16 % na 150,5 milionů korun. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 87 % na 42,1 mil. Kč a čistý zisk po zdanění vzrostl o 139 % na 30,3 mil. Kč. Výroční zpráva za rok 2021 je k dispozici na webových stránkách firmy v sekci Pro investory.