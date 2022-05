Elon Musk: Nevylučuji dohodu na převzetí Twitteru za nižší cenu

Miliardář Elon Musk podnítil spekulace, že by mohl usilovat o nové jednání o převzetí společnosti , když prohlásil, že nevylučuje životaschopnou dohodu za nižší cenu. Odhadl, že falešní uživatelé tvoří nejméně 20 procent všech účtů na stejnojmenné sociální síti, napsala agentura Bloomberg.



Akcie Twitteru dnes klesly a uzavřely se ztrátou 8,2 procenta na 37,39 USD. Akcie oslabují kvůli obavám, že Musk by mohl od akvizice za 44 miliard USD (více než jeden bilion Kč) odstoupit. Tyto obavy minulý týden posílilo, když Musk veřejně zpochybnil údaje Twitteru o procentu spamových a falešných účtů na platformě.



Musk svůj nový odhad zveřejnil na dnešní technologické konferenci v Miami. Podle videa publikovaného jedním z uživatelů také položil řečnickou otázku, zda počet internetových robotů na twitteru nemůže dosahovat až 90 procent denních aktivních uživatelů.



Musk, který je generálním ředitelem firem a SpaceX, minulý týden oznámil, že jeho nabídka na koupi Twitteru je "dočasně pozastavena", dokud nebudou známy podrobnosti o tom, kolik je na platformě spamových a falešných účtů. O víkendu na svém twitteru napsal, že mu volal právní tým Twitteru a stěžoval si, že porušil jejich dohodu o mlčenlivosti. se k tomu odmítl vyjádřit.



Musk vystoupil na konferenci pořádané podcastem "All-In". Akce za cenu 7500 USD za osobu byla vyprodána a podle organizátorů byli novináři z akce vyloučeni.



Musk začal kupovat akcie Twitteru v lednu a na počátku dubna oznámil, že má ve společnosti podíl 9,2 procenta. Vedení Twitteru přijalo nabídku na koupi 25. dubna, dohoda však ještě nebyla dokončena. Akcie Twitteru se obchodují hluboko pod Muskovou nabídkou. Jedna teorie uvádí, že Musk se otázkou falešných účtů snaží snížit cenu, kterou chce za zaplatit.



Rozdíl mezi cenou 54,2 USD za akcii nabídnutou Muskem a aktuální cenou na burze se stále zvyšuje. Akcie již vymazaly veškeré zisky, které si připsaly po zveřejnění oznámení o Muskově podílu ve firmě.



Generální ředitel Twitteru Parag Agrawal dnes v reakci na Muskovo obvinění uvedl, že interní odhady počtu spamových účtů na platformě za poslední čtyři čtvrtletí byly pod pěti procenty. Nezávislí výzkumníci odhadují, že softwaroví roboti tvoří devět až 15 procent z milionů profilů na twitteru.



Twitter v současnosti nevyžaduje, aby se uživatelé registrovali svojí skutečnou identitou. Automatizované a parodické profily nebo profily pod pseudonymem jsou zde povoleny. Zakazuje však vydávání se za někoho jiného a spam a trestá, pokud zjistí, že účelem účtů je klamat ostatní nebo s nimi manipulovat zapojením do podvodů, koordinace kampaní nebo umělého navyšování angažovanosti, upozornila agentura Reuters.