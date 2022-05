Podnikatelská aktivita v eurozóně zpomalila. Klesá kupní síla spotřebitelů a nedostatek surovin brzdí růst

Růst podnikatelské aktivity v eurozóně v květnu zpomalil, růst životních nákladů totiž snížil kupní sílu spotřebitelů, zatímco nedostatek surovin zbrzdil expanzi výroby. Aktivita však prozatím zůstává silná. Ve své předběžné zprávě to dnes uvedla společnost S&P Global. Její souhrnný index nákupních manažerů, který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách, se snížil na 54,9 bodu z dubnových 55,8 bodu.



Výsledek zaostal za odhady analytiků, kteří v anketě agentury Reuters očekávali snížení indexu na 55,3 bodu. Hodnota nad 50 bodů ukazuje růst aktivity, cokoliv pod ní znamená pokles.



"Ekonomika eurozóny si v květnu udržela povzbudivě silný růst, protože oslabený výrobní sektor kompenzoval dynamický sektor služeb," řekl ekonom S&P Global Chris Williamson. Přestože továrny mají nadále problémy s omezením nabídky a sníženou poptávkou po zboží kvůli zvýšeným cenovým tlakům, ekonomiku podporuje odložená poptávka po službách související s ukončením pandemických omezení.



Dílčí index aktivity ve službách se snížil na 56,3 bodu z 57,7 bodu, kde byl v dubnu. Analytici počítali s jeho poklesem na 57,5 bodu. Spotřebitelé jsou opatrní kvůli prudkému růstu cen, snížila se tak i poptávka ve službách. Dílčí index nových zakázek klesl na 55,2 bodu z dubnové hodnoty 56,6 bodu. Firmy ale zvyšovaly počet zaměstnanců rychleji než v dubnu.



Index zpracovatelského průmyslu klesl z 55,5 na 54,4 bodu. Hodnota indexu je tak nejnižší od listopadu 2020 a pokles byl rovněž výrazně hlubší než odhadovali analytici. Ti čekali pokles na 54,9 bodu. Dílčí index výroby však vzrostl a z dubnových 50,7 bodu se dostal na 51,2 bodu.



Pandemická omezení v Číně a ruská invaze na Ukrajinu narušily dodavatelské řetězce, které se teprve začaly vzpamatovávat z pandemie. To způsobilo prudký růst cen nákladů a omezilo přístup k surovinám. Ceny výrobních vstupů a výstupů zůstaly vysoké a manažeři továren přenášeli rostoucí náklady na materiál na zákazníky.



Aktivita by podle analytiků mohla dál klesat. Index budoucího výstupu, který sleduje očekávání na nejbližší rok, se snížil na 59,6 bodu z 60,5 bodu. Jeho hodnota je nejnižší od července 2020.



"Uvidíme, jak dlouho může oživení v sektoru služeb přetrvat, zvláště vzhledem k rostoucím životním nákladům. Obavy také nadále vyvolávají potíže zpracovatelského průmyslu, protože útlum v továrnách už vykazuje známky šíření do některých částí ekonomiky služeb," dodal Williamson.



Inflace v eurozóně v dubnu vystoupila na rekordních 7,4 procenta. Očekává se, že Evropská centrální banka (ECB) kvůli vysoké inflaci v červenci zvýší svou hlavní úrokovou sazbu.