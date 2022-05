Strach ze zhoršení fundamentu i státních zásahů. Investoři prchají do bezpečí

Evropské akcie začaly propadem, který se během dne snažily zmírnit, ale Amerika následně velí k dalšímu propadu - pod drtivý tlak se dostává hlavně Nasdaq . Největší ztráty vidíme v komunikačním sektoru, cyklické spotřebě a technologiích. Negativních impulsů přišlo hned několik.



Podle našeho názoru se hlavní obavy investorů přesunuly z Fedu ke slábnoucímu ekonomickému růstu, respektive hrozbě recese. S tím úzce souvisí fundamentální vyhlídky firem, přičemž dnešek ukázal, že na ně trhy dokáží být velice citlivé. Klíčovým impulsem se stal profit warning Snapu, který následně stahuje strmě dolů i akcie Meta či Alphabet a nejen je.



Objevují se však i další zdroje potenciálních problémů. Jedním z nich jsou státní zásahy do byznysu firem. Vlády jsou pod tlakem, aby se snažily řešit dopad vysokých cen na voliče, a snadno sklouznou k nápadům jako regulace cen, dotace nebo sektorové daně. Právě poslední možnost dnes trhy patřičně vystrašila, poté co přišla zpráva, že britské ministerstvo financí připravuje plán na zdanění nadstandardních zisků výrobců elektřiny a producentů ropy a plynu. Právě takové firmy představují v současné situaci pro investory oporu a určitou formu zajištění proti rostoucím stagflačním tlakům. Státní zásahy však dokáží jejich akciím ukázat stopku.



Do třetice tu máme data, která asi hlavní pozornosti unikla, ale mohou naznačovat nepříjemnosti ještě z jiné strany: Prodeje nových domů v USA za duben nečekaně propadly o 16,6 procenta. Pokud by to mělo znamenat začátek útlumu realitního trhu, máme se na co těšit.



A nakonec se můžeme ještě vrátit k ECB, která poslední dobou zpřísňuje svou rétoriku. Ráno sice prezidentka Lagardová uklidňovala, že není třeba se sazbami spěchat, ale později se dva z jejích kolegů vyjádřili v opačném duchu. Robert Holzmann uvedl, že v červenci by bylo vhodné zvednout sazby rovnou o 50 bodů, a Martins Kazaks ho podpořil slovy, že by takovou možnost banka neměla vylučovat. Reakce eura je však mírná.



Trhům v posledních dnech dominuje přesouvání peněz mezi rizikem a relativním bezpečím. V této logice se investoři stahují do dluhopisů, na nichž dnes sledujeme hlavně v zámoří výrazný propad výnosů. Daří se také zlatu, kterému pomáhá slabý dolar. Americká měna je dál pod tlakem na páru s eurem, ale ztrácí i vůči japonskému jenu. Koruna registruje nevýrazné změny vůči euru, zatímco proti slábnoucímu dolaru také ona slušně posiluje.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:43 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5855 -0.0718 24.6928 24.2997 CZK/USD 22.9075 -0.4906 23.1365 22.8870 HUF/EUR 383.0395 0.0411 384.7747 377.5120 PLN/EUR 4.5956 -0.1220 4.6172 4.5913

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1412 0.4662 7.1645 7.0143 JPY/EUR 135.8185 -0.6823 136.7750 135.5535 JPY/USD 126.5510 -1.1313 128.0800 126.3550

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8577 1.0379 0.8587 0.8382 CHF/EUR 1.0296 -0.2518 1.0352 1.0287 NOK/EUR 10.2873 0.1894 10.3262 10.2591 SEK/EUR 10.4924 0.0905 10.5191 10.4788 USD/EUR 1.0733 0.4714 1.0748 1.0541

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4126 0.5091 1.4166 1.4069 CAD/USD 1.2846 0.6502 1.2856 1.2780