Přichází comeback hodnotových akcií. A je to jen začátek, tvrdí profesor financí

Dlouhodobí investoři by již určitě měli vstoupit na americký akciový trh. Pro Bloomberg to v souvislosti s prudkou korekcí trhu uvedl profesor financí Jeremy Siegel z Whartonu. Trhy v USA podle něj nyní mohou být technicky v korekci, připomněl však, že ve srovnání s maximy dosaženými na začátku roku 2020 se akcie v době rozhovoru nacházejí stále asi o 15 % výš.



Podle experta je nyní na trhu znatelná rotace od akcií s vysokými valuačními násobky k hodnotovým titulům. Hodnotové akcie přitom investorům po řadu let přinášely zklamání a Siegel dodal, že se to týká i jeho samotného. Nyní ale přišel „comeback“ a expert se domnívá, že „to je jen začátek“. Tomuto segmentu trhu by totiž mělo nahrávat to, že „lidé budou hledat dividendové výnosy, výnosy, které jsou chráněny před inflací.“ A právě takové výnosy by podle profesora měly nabízet hodnotové akcie.



Na dotaz týkající se možné délky trvání medvědího trhu odpověděl Siegel s tím, že na počátku pandemie byla korekce akcií mimořádně krátká. Nyní je zase situace naprosto výjimečná kontextem, v jakém se medvědí trh dostavil. Nezaměstnanost se totiž drží na extrémně nízkých číslech, ziskovost obchodovaných firem je zase velmi vysoká, a i přesto dochází k prudké korekci cen akcií.



„Je to jen o očekáváních, všichni se bojí, že to Fed přežene a pošle ekonomiku do recese,“ uvedl v rozhovoru Siegel. Podle něj ale není ani zdaleka jisté, zda k tomu dojde. A pokud poměříme současné ceny akcií k tomu, co firmy vydělávají, „jsou tu dlouhodobé hodnoty.“ Následující graf ukazuje poměr ceny akcií k ziskům očekávaným v následujících 12 měsících:





Zdroj: Twitter



Po korekci na počátku roku 2020 se PE dostalo znatelně nad hodnotu dvacet, poslední týdny ale přinesly jeho výrazný pokles. Nyní se index SPX obchoduje s PE, které zhruba odpovídá standardu několika let před pandemií. Na dotaz týkající se atraktivity jednotlivých odvětví Siegel odpověděl, že podle něj je nejlepší zmíněná hodnota. Její atraktivitu má ukazovat i to, jak si vede letošní rok – „je níž, ale mnohem méně než zbytek trhu.“ Purpose Investment v následujícím grafu srovnává vývoj na akciovém trhu v závislosti na poměru valuací (PE) k volatilitě trhu:



Zdroj: Twitter



„Očekávaná návratnost je nejvyšší, když jsou valuace nízko a nejistota vysoko. Tak tomu je nyní,“ tvrdí Purpose Investment.

