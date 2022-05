Stratégové očekávají více ztrát na akciích, než Fed přestane utahovat

Podle stratégů a mohou americké akcie zaznamenat další ztráty, než Fed skončí s utahováním měnové politiky.



"Fed nenabídl rizikovým aktivům žádnou pomoc a zdá se, že jen tak nezasáhne," uvedli v dnešním komentáři stratégové BofA, včetně Benjamina Bowlera, a dodali, že indikátory stresu na trhu, jakými jsou kreditní spready a likvidita na futures S&P 500, jsou nyní na úrovni zaznamenané během předchozích intervencí Fedu. "Věříme, že trhy budou nadále testovat, zda Fed zasáhne, ale aby Fed začal panikařit, bude potřeba větší paniky na trhu."



Stratéžka Vickie Chang z uvedla, že výprodej akcií dosáhne dna, jakmile Fed zasignalizuje konec utahování. A to nemusí nastat, dokud nebude recese hmatatelná. "Může být nutné, aby byl trh více přesvědčený, že zpřísnění finančních podmínek už bylo dostatečné, a že Fed provedl a naznačil dostatečné utažení," komentovala Chang. "Historicky se měnová politika přestala utahovat asi tři měsíce před minimem na akciích a začala se uvolňovat asi dva měsíce poté."





Americké akcie letos klesly kvůli obavám investorů, že Fed uvrhne ekonomiku do recese svým aktivním monetárním utahováním při prudce rostoucí inflaci. Index S&P 500 v pátek flirtoval s medvědím trhem, zatímco Nasdaq 100 letos klesl o více než 25 %, když se napěněné technologické akcie začaly prodávat kvůli obavám z vyšších sazeb, které snižují budoucí růst zisků. „Posun k uvolňování Fedu je nepravděpodobný bez zřejmého posunu do recese, ale – stejně jako na konci roku 2018 – může stačit jasný signál, že rizika pro utahování ustupují,“ dodala Chang.



Fed začátkem tohoto měsíce zvýšil úrokové sazby o 50 bazických bodů na cílové rozpětí 0,75 % až 1 % a jeho předseda Jerome Powell naznačil podobný pohyb na zasedáních v červnu a červenci. Tento týden čekají investoři na zápis z posledního zasedání Fedu, aby si udělali obrázek o cestě utahování americké centrální banky. Prezidentka kansaského Fedu Esther George očekává, že centrální banka zvýší do srpna úrokové sazby na 2 %, přičemž další postup utahování se bude řídit tím, nakolik se prudce rostoucí inflace ochladí.





V minulosti měly tyto akciové korekce vyvolané utažením měnové politiky tendenci klesnout ke dnu, když Fed otočil směrem k uvolňování, bez ohledu na pokles ekonomické aktivity. Investoři totiž sázejí na to, že aktivita stejně díky snížení sazeb vzroste, tvrdí . Chang řekla, že tentokrát je ale nepravděpodobné, že by akcioví investoři dostali od Fedu jasný signál o změně politiky, dokud tu nebudou existovat solidní důkazy o zmírnění růstu a ochlazení cen.



"Použijeme-li historii jako vodítko, abychom odhadli, kdy se akcie dostanou ze svých minim (a přestanou klesat), tak tento druh kontrakce vyvolaný utahováním měn s největší pravděpodobností skončí, až se otočí samotný Fed," řekla Chang. „Může se stát, že trh potřebuje vidět známky zpomalení inflace, které naši američtí ekonomové očekávají ve druhé polovině roku, kdy má dojít k udržitelné úlevě.



