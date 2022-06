Nejbezpečnější měna na světě. A dolar to není, říká Goldman Sachs

V této volatilní a nejisté době se domníváme, že nejbezpečnější měnou na světě je japonský jen. Pro Bloomberg to uvedl Zach Pandl z . Dolar tuto pozici nyní nemá, protože slábne poptávka v americké ekonomice, což je přesně to, čeho chce dosáhnout Fed. Ochlazení amerického hospodářství je tak hlavním důvodem, proč expert nepovažuje za nejbezpečnější měnu dolar, ale právě japonský jen.



Bloomberg doprovodil rozhovor následujícím grafem, který srovnává výnosy pětiletých vládních obligací v USA a kurzem jenu k dolaru. Jen v posledních dnech oslabil a z grafu je zřejmé, že tím kopíruje opětovný růst výnosů amerických vládních dluhopisů:





Zdroj: Youtube, Bloomberg



Na otázku týkající se eura expert odpověděl, že sazby jdou nahoru jak v eurozóně, tak v USA. Velkou změnou z hlediska mezinárodního toku kapitálu by ale mohlo být to, že v Evropě se výnosy dostávají z negativních do pozitivních čísel. Na stranu druhou je v Evropě riziko spojené s geopolitickým konfliktem. „Je to těžké rozhodování, ale náš nejlepší odhad nyní počítá s tím, že v delším období bude euro výš,“ dodal Pandl s tím, že jeho firma momentálně nemá „aktivní doporučení na pozice na euru vůči dolaru“.



Ohledně poklesu rozvahy Fedu a kvantitativního utahování QT expert uvedl, že celkově se pravděpodobně posouváme do období, kdy bude těžší snižovat inflaci – ve srovnání s tím, jaké byly inflační tlaky během posledních dvaceti let. To znamená, že sazby a výnosy obligací budou obecně výš a centrální banky půjdou směrem ke QT. Následující graf ukazuje, jak Fed snižoval své nákupy dluhopisů a jak by se jeho rozvaha měla snižovat v následujících měsících. Podle Bloombergu by to mělo být v průměru o 80 miliard dolarů až do roku 2024:







Zdroj: Bloomberg, Youtube



Bloomberg v souvislosti s měnovým vývojem zmínil analýzu, podle které se po dosažení vrcholu na dolaru obvykle dobře vede akciím na rozvíjejících se trzích. Pandl v souvislosti s nimi zmínil, že podle by se měla ve třetím čtvrtletí tohoto roku zlepšit hospodářská situace v Číně. Následující graf srovnává výkony akciových trhů v rozvíjejících se zemích a dolarový index:







Zdroj: Bloomberg, Youtube