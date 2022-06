Rozbřesk: Útlum české spotřeby a jmenování nových členů bankovní rady ČNB

Předpokládáme, že vysoká inflace a rekordní propad reálné mzdy (letos očekáváme v průměru o necelých 8 %) by měly v tomto roce českou ekonomiku dostat do technické recese. Hlavní obětí by měla být spotřeba domácností. Zejména nižší a středně-příjmové skupiny budou zasaženy velmi citelně, protože mají vyšší podíl rychle zdražujících cen energií a potravin ve spotřebitelských koších a o poznání nižší úroveň úspor - 20 % lidí s nejnižšími příjmy vše co vydělá, v průměru hned utratí.

Po včerejších číslech z trhu práce také vidíme, že pravděpodobně budou existovat poměrně výrazné rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. Zatímco celá škála služeb s nižšími náklady na energie a jiné zdražující vstupy (například IT) si může dovolit vysokou inflaci svým zaměstnancům kompenzovat, těžce zkoušená odvětví (jako například automotive) to nesvedou. Vysoká inflační vlna tedy bude výrazně rozdělovat českou společnost, a to nejen v závislosti na příjmu, ale také v závislosti na sektoru a regionu, ve kterém jsou domácnosti zaměstnány.



Virtuální průměrná domácnost však bude chudnout a my to uvidíme ve slabší spotřebě. Zdá se však podle posledních výsledků maloobchodu, že reakce domácností byla z počátku druhého kvartálu pozvolná a my ucítíme efekt vysokých cen ve spotřebě naplno až v druhé polovině roku. Maloobchod sice klesá, ale zatím zejména v dopravě - nákupech automobilů a pohonných hmot. Na druhou stranu dál rostou tržby v obchodech s IT, elektronikou i ve farmacii a tržby v nespecializovaných obchodech stagnují. Až ve druhé polovině roku na domácnosti naplno dopadne propad reálných mezd, je pravděpodobné, že uvidíme výraznější úspory domácností ve výdajích na zbytné zboží (nejen automobily) a služby (například rekreace).





*** TRHY ***



Koruna

Miloš Zeman dnes jmenuje nové členy bankovní rady. Podle informací Hospodářských novin by se mělo jednat o profesora Jana Fraita, šéfku národní rozpočtové rady Evu Zamrazilovou a analytičku hospodářské komory Karin Kubelkovou. Pokud by tomu tak bylo, tak jméno Jana Fraita bude bezesporu přijato na trzích pozitivně - v ČNB dlouhodobě působí a i když se při minulém působení v bankovní radě profiloval jako holubice, je to odborník, který rozhodně nepředstavuje pro ČNB výraznější riziko diskontinuity. I Evu Zamrazilovou trhy dobře znají, jedná se spíše o konzervativnější bankéřku, která by pravděpodobně nemusela ani apriori vylučovat další růst úrokových sazeb. Neznámou však může být pro investorskou komunitu Karin Kubelková, která se měnové politice výrazněji nevěnovala.

Pro trhy také bude špatnou zprávou, že ani jeden ze stávajících členů bankovní rady (Tomáš Niedetzký, Vojtěch Benda) není re-nominován. Koruna by proto mohla minimálně krátkodobě zůstat pod tlakem a ČNB ji bude muset aktivněji bránit (v dubnu podle posledních statistik devizové intervence dosáhly zhruba 150 mil. eur). S takovou to obměnou bankovní rady podle našeho názoru také roste riziko, že na červnovém zasedání dojde k výraznějšímu zvýšení úrokových sazeb.



Eurodolar

Eurodolar vyčkává na zítřejší zasedání ECB, před kterým asi nelze očekávat výraznější pohyb jedním či druhým směrem.



Regionální forex

Dnes odpoledne zasedá polská centrální banka, od které se očekává další razantní zvýšení úrokových sazeb. Celková inflace v květnu v Polsku atakovala 14 %, přičemž její jádrová složka skočila viditelně nad 8 %. Reálné úrokové sazby se tak fakticky propadly do ještě většího záporu, což NBP bude muset kompenzovat. Dá se tedy očekávat, že centrální banka zvýší oficiální úrokové sazby opět o 75 bazických bodů, přičemž nelze vyloučit, že by to mohlo být i více.