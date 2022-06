Změny v bankovní radě ČNB pozitivní pro korunu?

Dnes je v plánu jmenování tří nových členů do bankovní rady ČNB. Zřejmě budou opravdu tři, ačkoli dva ze stávajících zástupců, Tomáš Nidetzký a Vojtěch Benda, končí teprve svůj první mandát a teoreticky by mohli pokračovat. V tisku se už objevila pravděpodobná jména - HN mluví o Evě Zamrazilové, Karině Kubelkové a Janu Fraitovi. Pouze Kubelková je zatím trhu úplně neznámá. Určitý posun holubičím směrem by se asi dal čekat, ale nevypadá to na nějaký extrém.



Ohledně postoje finančních trhů, zrcadlených hlavně v kurzu koruny, je třeba vzít v potaz více aspektů. Prvním je, že skončit mají členové, kteří podporují cyklus utahování sazeb. Nové složení bude méně jestřábí. Jenže to zároveň zvedá pravděpodobnost, že stávající bankovní rada ještě bude chtít proti inflaci učinit poslední razantní krok. Za dva týdny půjdou sazby výrazně nahoru a stoupá šance, že bankéři přitvrdí ještě trochu víc. Červen by zároveň klidně mohl znamenat konec cyklu utahování, i kdyby se bankovní rada neměnila. V tomto smyslu by tedy koruna neměla důvod reagovat negativně.



Možnosti, že by přišel rychlý obrat v měnové politice, příliš nevěříme. Ve světle vysoké inflace budou i noví bankéři rádi, že za ně politicky nepopulární zvedání sazeb udělali jejich předchůdci a že mohou sledovat situaci při stabilní politice. Ostatně, nastupující guvernér Michl už dopředu hlásil, že v srpnu bude chtít sazby beze z měny. Výnosy na českém dluhopisovém trhu stejně jako kotace peněžního trhu, IRS a FRA jdou citelně nahoru a očekávání obratu v politice zde nevidíme.



Pro tržní reakci je pak velmi podstatné i to, že koruna aktuálně nemá možnost volného pohybu. Postoj ČNB je jasný - přílišné oslabování není vítáno a bude korigováno intervencemi. Naposledy banka intervencí srazila kurz EURCZK asi na 24,90. Práh citlivosti se tedy od března posunul dál dolů a tržní hráči budou velmi opatrní, aby se pouštěli do větších sázek proti české měně.



Když to dáme dohromady, prostor reagovat negativně má koruna velmi omezený, neboť rozjezd spekulací proti devizově velmi silné ČNB nemá moc šancí na úspěch. Naopak sázky na výraznější červnový růst sazeb a pokles nervozity z možné silně holubičí bankovní rady by mohly koruně pomáhat. Ovšem i v tomto případě se domníváme, že by zisky domácí měny byly skromné a přechodné. Brzdou by byl nejen pohled na chabé výkony domácí ekonomiky, ale také negativní sentiment na globálních trzích, který působí proti koruně.