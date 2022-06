Ukrajina se dohodla s kanadskou Symbio, bude od ní brát LNG a kapalný vodík

Ukrajinská státní energetická společnost Naftogaz se dohodla s kanadskou společnosti Symbio Infrastructure na nákupu zkapalněného zemního plynu (LNG) a zeleného kapalného vodíku (LH2). Firmy to dnes uvedly ve společném oznámení. Dodávky mají začít v roce 2027. Ukrajinská vláda mezitím podle agentury Reuters schválila kroky k pozastavení vývozu ukrajinského plynu, uhlí a topného oleje po čas války.



Generální ředitel společnosti Naftogaz Jurij Vitrenko uvedl, že dohoda je významným milníkem ve snaze Ukrajiny diverzifikovat dodávky energií z celého světa, kterou země zahájila koncem roku 2014 zastavením přímých dodávek zemního plynu z Ruska.



Firma Symbio používá bezuhlíkovou infrastrukturu poháněnou vodní energií, což znamená výrazné snížení globálních emisí skleníkových plynů. Symbio tak bude dodávat LNG s nejnižšími emisemi oxidu uhličitého na světě.



Kanadská vláda už dříve uvedla, že má zájem pomoci Evropě v řešení energetické krize a diverzifikace dodávek LNG. Urychlí proto poskytování příslušných povolení k vývozu zemního plynu z východní Kanady do Evropy prostřednictvím zařízení na export nízkouhlíkového LNG s možností budoucího rozšíření o vývoz vodíku.



Symbio buduje v kanadském Québecu prostřednictvím své dceřiné společnosti GNL Québec zařízení Énergie Saguenay, které bude prvním rozsáhlým zařízením na vývoz LNG s nulovými emisemi oxidu uhličitého na světě. Zařízení bude zkapalňovat a vyvážet do Evropy 10,5 milionu tun neboli 15 miliard metrů krychlových čistého LNG ročně. To odpovídá zhruba 17 procentům spotřeby plynu v Německu nebo polovině spotřeby Ukrajiny. Symbio uvádí, že dodávky by měly být za konkurenceschopné ceny, a to díky krátké přepravní vzdálenosti do Evropy a nákladové efektivitě zajišťované chladným kanadským klimatem.



Naftogaz je na Ukrajině největší státní společností, která se zabývá kompletním cyklem průzkumu a využívání ložisek, těžbou a průzkumnými vrty, skladováním ropy a plynu a dále zpracováním a distribucí ropných produktů, zemního plynu a zkapalněného plynu spotřebitelům.

Ruská agrese na Ukrajinu uspíšila v některých evropských zemích plány na diverzifikaci energetických zdrojů.

Polsko už dlouho plánuje, že dodávky plynu z Ruska nahradí dodávkami z alternativních zdrojů. Do provozu teď uvádí tři nová propojovací potrubí, která umožní přepravovat plyn z Litvy, ze Slovenska a přes Dánsko také z norského kontinentálního šelfu. Polská státní společnost Gaz-System, která zajišťuje provoz plynovodní sítě, v červenci nabídne v aukci kapacitu k přepravě zemního plynu novým propojovacím potrubím s Dánskem, Slovenskem a Litvou. Firma dnes oznámila, že aukce rezervací roční kapacity se bude konat 4. července na platformě GSA. Kapacitu v již existujícím potrubí s Německem firma nabídne na rezervační platformě RBP.

Zdroje: ČTK, Reuters