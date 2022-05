Británie uvalila nečekanou daň na těžaře. Další na řadě mohou být velcí plátci dividend

Britská vláda ve čtvrtek oznámila, že uvalí 25% neočekávanou daň na ropné a plynárenské společnosti, čímž se podvolila rostoucímu tlaku na podporu Britů čelícím rekordnímu tlaku na jejich životní úroveň. Další velcí plátci dividend, jako jsou těžaři a firmy obchodující se spotřebním zbožím, by mohli následovat. Ministr financí Rishi Sunak se zjevně snažil odrazit kritiku, že opatření je antibyznysové, 80% podporu na nové investice. Díky tomu si mohou energetické společnosti snížit částku, kterou platí, pokud se zavážou k novým kapitálovým výdajům.



Británie čelí rekordnímu poklesu životní úrovně a veřejné vnímání společností, u nichž se očekávají nadprůměrné zisky, tlačí na vládu k tomu, aby zasáhla. Akcie v sektorech citlivých na spotřebitele, jako je maloobchod s potravinami a telekomunikace, by také mohly být „zranitelné vůči rostoucím politickým zásahům“, říká Roger Jones, ředitel pro akcie ve společnosti London & Capital.



"Je možné, že se zaměří i na jiné sektory, vzhledem k tomu, jak velkému tlaku je ministr vystaven, aby pomohl spotřebitelům, kteří se potýkají s problémy," řekla Alexandra Jackson, manažerka Rathbone UK Opportunities Fund. „Minulý rok byly cílem nečekané daně supermarkety kvůli domnělým nadměrným výdělkům během pandemie. Ale vláda nebude mít zájem na tom, aby se z toho stal jasný vzorec."

Když vláda Borise Johnsona uvalila neočekávanou daň na zisky producentů ropy a zemního plynu, nechala dveře otevřené pro uplatnění podobné daně i na výrobce elektřiny, které dosahují „mimořádných zisků“. To ve čtvrtek způsobilo propad akcií u společností , SSE a Drax Group. Očekává se, že velkou část dividend u akcií z indexu FTSE 100 vygenerují také těžaři. bude podle údajů AJ Bell nejlépe platící akcií v indexu. Mezi top 10 nejlepšími plátci budou také a spolu s , Unilever a , ukazují data.





Jiní tržní stratégové se ale domnívají, že samotné vyplácení vysokých dividend k přilákání daňových odvodů nestačí. Daně se pravděpodobně zaměří na oblasti, které přispívají k nárůstu inflace na 40leté maximum. „Neočekávám, že se konzervativní ministr zapojí do širšího neočekávaného zdanění,“ řekl James Athey, investiční ředitel společnosti abrdn.



přehodnotí své investiční plány



Společnost po uvalení neočekávané daně ve výši 5 miliard liber na zisky z ropy a zemního plynu přehodnotí své plány ve Velké Británii, čímž vyvolala otázku, zda jsou pobídky k zachování investic dostatečné. dříve uvedla, že tamní plánované investice ve výši 18 miliard liber do roku 2030 nezávisí na tom, zda vláda zvýší daně, či nikoli. "Dnešní oznámení se netýká jednorázové daň - je to víceletý návrh," uvedla v e-mailovém prohlášení. "Nyní budeme muset přezkoumat na dopad jak nové daně, tak i daňové úlevy na naše investiční plány v Severním moři."



Hlavním rizikem pro britský ropný a plynárenský průmysl v Severním moři je to, že mezinárodní společnosti jako a , které omezují investice do fosilních paliv ve prospěch nízkouhlíkové energetiky, považují Velkou Británii po tomto oznámení za méně atraktivní, uvedl ředitel pro globální energii Christyan Malek v rozhovoru. Neočekávaná daň „vytváří nepředvídatelnost u projektů, jejichž vývoj trvá roky,“ dodal Malek.



Krok zpět



Přestože většina společností uznala, že Sunak reagoval na naléhavou krizi reálných životních nákladů, odvětví reagovalo směsicí opatrnosti a zklamání. , nejbližší partner společnosti , uvedl, že základem jeho plánu investovat v příštím desetiletí do energetického systému Spojeného království až 25 miliard liber bylo „stabilní prostředí pro dlouhodobé investice“. „Ministrem navržená daňová úleva na investice do energetické budoucnosti Británie je u nové daně zásadním principem,“ řekl mluvčí Shellu.



Menší průzkumníci, kteří se více zaměřují na Velkou Británii a mají menší toky příjmů, budou daní zasaženi ještě tvrději, uvedl Malek. Společnosti jako Serica Energy, které mají nízký podíl kapitálových výdajů ve srovnání se ziskem EBITDA, budou pociťovat větší dopad než většina ostatních, uvedl analytik Stifel Chris Wheaton. Společnost EnQuest, která vyrábí více než 90 % své ropy a plynu ve Velké Británii, uvedla, že je „zklamaná z mechanismů implementace“ nové daně.



Sektorová lobby byla ve své kritice přímější. "Nové daně uvalené na britské offshore provozovatele ropy a zemního plynu jsou ze strany vlády, která se před pouhými týdny zavázala vybudovat zelenější a energeticky nezávislejší národ, krokem zpět," uvedla společnost Offshore Energies UK. "To je přesný opak toho, co se slibovalo v britské strategii energetické bezpečnosti zveřejněné minulý měsíc."



Politická nezbytnost



I když může trvat roky, než se dlouhodobý dopad projeví, je politická nezbytnost neočekávané daně jasná. Požadavky zasáhnout v krizi rostoucích nákladů jsou ohromující a mezi Brity je tato daň stále oblíbenější. Vládní konzervativní strana v průzkumu YouGov zaostává za labouristy už od prosince. Sunakův krok také přichází v době, kdy se vláda snaží odvést pozornost od skandálu kolem nelegálních večírků na Downing Street během pandemie. Mezitím velké ropné společnosti chrlí obrovské zisky, z velké části na pozadí vyšších cen energií v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. vykázal v prvním čtvrtletí rekordní zisk.



Daň se bude vztahovat pouze na zisky vytvořené ve Velké Británii. Většina zisků a pochází z operací v jiných zemích a obě společnosti od roku 2015 v Británii téměř neplatily žádnou korporátní daň kvůli odpisům spojeným s investicemi v oblastech Severního moře nebo s demontáží starých platforem na moři. Nová daň ale neumožní společnostem si tyto výdaje kompenzovat.



Zdroj: Bloomberg