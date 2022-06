Evropa překonala Asii a stala se největší destinací pro zkapalněný plyn z USA

Evropa překonala Asii a za první čtyři měsíce letošního roku se stala největší destinací pro zkapalnění zemní plyn (LNG) ze Spojených států. S odvoláním na údaje amerického vládního Úřadu pro energetické informace (EIA) to uvedla agentura Bloomberg. Evropa se dlouhodobě snaží snížit závislost na ruských dodávkách a hledá dodavatele po celém světě. Toto úsilí urychlila po začátku války na Ukrajině.



Evropa měla za leden až duben na celkovém objemu vývozu LNG z USA podíl téměř tři čtvrtiny. Denní dodávky do regionu se proti loňskému průměru více než ztrojnásobily. Loni byla pro tento region určena pouze třetina amerických dodávek. Růst znamená, že Spojené státy nyní zajišťují téměř polovinu evropského dovozu LNG, což je přibližně dvojnásobek podílu z loňského roku.



Vláda amerického prezidenta Joea Bidena slíbila zvýšit dodávky LNG do Evropy, když se region rozhodl odklonit od ruského plynu v reakci na invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Už předtím se ale Evropa potýkala s nedostatkem dodávek, který způsobil, že ceny plynu pro evropský trh prudce vzrostly a dostaly se na rekordní hodnoty. Vyhlídky na vyšší zisky povzbudily americké dodavatele s flexibilními smlouvami, aby do Evropy dodávali více plynu na úkor jiných destinací.



Asie měla v posledních dvou letech na vývozu LNG ze Spojených států téměř poloviční podíl. Letos ale objem dodávek do Asie o polovinu klesl.



Spojené státy letos také zvýšily celkový objem dodávek LNG. Proti prvním čtyřem měsícům loňského roku vzrostly o 18 procent na průměrných 11,5 miliardy krychlových stop (363,2 milionu metrů krychlových) denně. Přispělo k tomu zvýšení kapacity terminálů Sabine Pass a Calcasieu Pass na pobřeží Mexického zálivu u států Louisiana a Texas.