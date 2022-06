Poslední hodiny úpisu akcií GEVORKYAN: Nastupují velcí investoři. Na M&T se hraje o cenu

Ve středu 15. června ve 12:00 bude uzavřen úpis na trh START pražské burzy akcií globálního lídra v oboru práškové metalurgie GEVORKYAN. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší úpis a první slovenskou společnost na STARTu. Pohled do objednávkové knihy potvrzuje, že v posledních hodinách do knihy naskakují velké objednávky institucionálních investorů. Dnes v 10:00 pak byla v polovině veřejného úpisu zpřístupněna objednávková kniha u emise akcií M&T, která rovněž míří na trh START pražské burzy. Kniha ukázala, že celá tato rozsahem malá emise je již přeupsána na dolní ceně upisovacího pásma a druhý týden úpisu se tak bude odehrávat v rovině, kam až se konečná cena vyšplhá.



Objednávky na akcie GEVORKYAN přibývají po stovkách milionů

Do úpisu akcií GEVORKYAN na trh START pražské burzy, který začal 1. a končí 15. června, dosud vstupovali primárně retailoví investoři. V posledních dnech a hodinách vrcholí jednání s těmi institucionálními, u nichž je zvykem, že do úpisu vstupují v jeho finále. V průběhu dnešního dne se počet upsaných akcií posunuje řádově od 1,4 milionu do blízkosti 2 milionů kusů na dolní ceně upisovacího pásma, kterou je 248 korun za akcii. Na horní metě 302 Kč/akcie je podáno v 15:00 celkem 1.060 pokynů na celkový objem 1.092.000 ks akcií. Maximálním množstvím v úpisu je 3.441.200 ks akcií.

PXSTART: Kniha objednávek emise GEVORKYAN (stav 14. 6. 22 v 15:00):

Firmu, která je globálním lídrem v oblasti práškové metalurgie, Artur Gevorkyan opětovně představil jako společnost s jedinečným postavením v oboru, jasnými konkurenčními výhodami a se zajištěnými vztahy se zákazníky a zakázkami nejen do roku 2026, kam sahá finanční plán úpisu akcií, ale i do dalších let, a to až z více jak 70 procent.

Právě na růst a rozvoj firmy, především na posílení jejích kapacit, potřebuje GEVORKYAN získat zdroje, pro které se obrací na pražskou burzu. To je celkem až 35 milionů eur, v přepočtu zhruba 860 milionů korun, z čehož má bezmála 20 milionů eur putovat do rozvoje firmy (zejména posílení kapacit) a kolem 10 milionů eur být využito na snížení zadlužení společnosti, kdy ta byla dosud spolufinancována z externích zdrojů především bankami a dluhopisy. Artur Gevorkyan deklaruje, že firmu nikdy neprodá a zároveň do ní nechce přijmout jednoho silného strategického investora, který bude usměrňovat strategii firmy, kterou má sám jasně nastavenu.

Veškeré dokumenty k IPO jsou k dispozici na webu emitenta v sekci Pro investory. Související informace k emisi GEVORKYAN naleznete prolinkovány pod tímto článkem.

Emise M&T je upsána, dál se hraje o cenu

Dnes, tedy 14. června v 10:00 proběhlo zveřejnění knihy objednávek akcií společnosti M&T 1997, a.s. Celkem je nabízeno 1.440 ks akcií v cenovém rozpětí 25 – 35 tis. korun. Dle předběžného zájmu investorů byly dnes k 15:00 zadány objednávky na 1.556 ks při spodní ceně 25 tis. CZK za akcii, emise je tedy již v tuto chvíli na objemu přeupsána. Na středu cenového pásma při 30 tis. CZK za akcii je pak předběžně upsáno v blízkosti 60 % nabízených akcií, při nejvyšší ceně 35 tis. CZK je to 29 pokynů na 260 ks akcií.

PXSTART: Kniha objednávek emise M&T (stav 14. 6. 22 v 15:00):

Akcie společnosti M&T 1997, a.s. se nyní přeupisují při tržní kapitalizaci 320 milionů CZK, tj. při násobku čistého zisku PE 10,5x a násobku provozního zisku EBITDA 7,6x. Provozní zisk EBITDA v minulém roce vzrostl o 87 % na 42,1 mio. CZK a čistý zisk po zdanění vzrostl o 139 % na 30,3 mio. CZK. Hlavním lákadlem by pak měla být dividenda. Společnost hodlá vyplácet 60 % čistého zisku a dividendový výnos se tak očekává zhruba 6 % ročně.

Prvním obchodním dnem by se mělo stát pondělí 27. června, kdy se akcie začnou obchodovat pod tickerem KLIKY.PR na trhu START jako v pořadí již 10. titul této nové platformy pro malé a střední podniky, kterou burza spustila v roce 2018. První obchodní den 27. června dojde pro investory ke snížení minimální investice ze 4 ks akcií na 2 akcie.

Veškeré dokumenty k IPO jsou k dispozici na webu emitenta v sekci Pro investory. Související informace k emisi M&T naleznete prolinkovány pod tímto článkem.

Jak získat akcie GEVORKYAN a M&T u Patria Finance

U Patrie lze zadávat nákupní pokyny snadno online přímo v obchodní platformě Webtrader.

V menu lze zvolit záložku Primární úpisy (IPO):

kde je pro pokyny zpřístupněna jak emise GEVORKYAN tak M&T:





Skrze "N" lze podat nákupní pokyn (na příkladu GEVORKYAN):

Potřebujete pomoci? Makléři Patria Finance jsou Vám pro úpis akcií GEVORKYAN i M&T k dispozici na telefonním čísle +420221424109.

Informace, které je Patria Finance povinna uveřejňovat v souladu s opatřeními proti omezení střetu zájmů se nacházejí na https://www.patria.cz/disclaimer.html. Z prodaného objemu emise GEVORKYAN získává obchodník až 2% sales fee, které je využito ke vzdělávání klientů například formou webinářů.