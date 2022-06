McDonald's ve Francii zaplatí kvůli daním pokutu 1,25 miliardy eur

Americký řetězec rychlého občerstvení ve Francii zaplatí pokutu 1,25 miliardy eur (30,9 miliardy Kč), aby se vyhnul trestnímu stíhání za daňové úniky v letech 2009 až 2020. Vyplývá to z dohody, kterou dnes zveřejnil soud v Paříži. Částka se skládá ze sankce a z doplacených daní, informovala agentura AFP.



Spor se opírá o obvinění, které se poprvé objevilo v roce 2014. podle něj převáděl zisky z Francie do Lucemburska, kde platil nižší daně. Firma, jejíž francouzskou centrálu policie v rámci vyšetřování prověřovala, tehdy jakékoli pochybení odmítla.



Soudce Stéphane Noël uvedl, že řetězec dostal pokutu 508 milionů eur. V květnu podle něj firma schválila, že francouzským daňovým úřadům zaplatí 737 milionů eur na dorovnání daně.



Právní zástupci americké firmy uvedli, že urovnání neznamená přiznání viny. "Je to soudní dohoda, jež má zabránit soudnímu procesu, který je velmi dlouhý a samozřejmě nejistý," řekl novinářům právní zástupce Denis Chemla.



Vyrovnání je podobné dohodě, kterou v roce 2019 ve Francii uzavřela americká internetová společnost Google. Ta rovněž čelila obvinění z přesouvání zisků, a nakonec zaplatila jednu miliardu dolarů, uvedla agentura Reuters.