Musk žertuje na Twitteru: Až koupím Colu, vrátím do ní kokain. Ušetří zmrzlinu z mekáče?

Miliardář a šéf společností a SpaceX Elon Musk tento týden dosáhl dohody ohledně převzetí sociální sítě . Tu chce ponechat apolitickou, ale udělat z ní „maximální zábavu:. Naznačuje, jak na to? Právě na Twitteru Musk v žertu napsal, že příště koupí společnost a do její receptury vrátí kokain. Ohledně mrzliny od Mc-Donald už jen poznamenal, že není tak úplně všemocný.

Musk vyvěsil Tweet, ve kterém zahlásil, že jako další koupí společnost a do koly vrátí kokain. Musk, nejbohatší člověk na světě, který za zaplatí kolem 44 miliard dolarů, svou poznámkou odkazoval na původní recepturu nápoje, který byl uveden na trh v roce 1886 jako posilující lék na různé neduhy. Tweet nabral kolem milionu liků a kolem čtvrt milionu sdílení. „Kicks Red Bull’s ass!”, poznamenal ohledně koly na adresu oblíbeného konkurenčního stimulantu.

I’m buying to put the cocaine back in