Další výplach akcií i dluhopisů. Recese, sazby, plyn

Sledujeme další fenomenální den na finančních trzích, který nás nechává jen kroutit hlavou nad včerejším růstem. Propad hlavních akciových indexů se pohybuje kolem 3 procent, výnosy dluhopisů stoupají v Německu o 10 bazických bodů, ovšem v Itálii se drží na včerejší hladině. V USA jsou změny menší než v Evropě a pohyb na kratších splatnostech jde ve prospěch eurodolaru, který tak stoupá na 1,0480 i přes silné výprodeje rizika.



V reakci investorů se odráží přehodnocení informací z Fedu, když se pozornost přesunula k rostoucí pravděpodobnosti recese v důsledku rychlého utahování politiky. Zároveň jsou tu ale nové přitěžující okolnosti. Jednou je překvapivé zvýšení sazeb ve Švýcarsku, které jen potvrdilo trend, kdy jsme centrálními bankami překvapováni jestřábím směrem. Druhou je pak obnovený strach z přerušení dodávek ruského plynu do Evropy.



Plyn je pro Rusko stále klíčovou ekonomickou zbraní. Evropa ukázala slabost a nejednotu v přístupu k ruským energetickým zdrojům, částečně Rusku vyšel tah s rublovými platbami. Navíc je tu evropský plán odběr tak jako tak utlumit a Rusko vlastně s nabytými devizami nemá kromě posilování rublu jak rozumně naložit. Vytahuje tedy znovu stejnou kartu s přiškrcením dodávek a zřejmě nikoli náhodně v době, kdy pánové Scholz, Macron a Draghi jednají v Kyjevě. Jde o zástupce měkké linie, kteří by potenciálně mohli tlačit Ukrajinu k ústupkům v zájmu příměří, což by se Rusku hodilo. Nestalo se však, naopak přišel příslib nových zbrojních dodávek.

