Britská centrální banka zvýšila základní úrok o čtvrt procentního bodu

Britská centrální banka dnes podle očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 1,25 procenta. Informovala o tom v tiskové zprávě. Základní sazba je tak v Británii teď nejvyšší od ledna 2009. Podle některých kritiků postupuje ale centrální banka příliš pomalu na to, aby růst inflace zastavila.



Ke zvyšování úroků přistoupili kvůli inflaci i v dalších zemích. Americká centrální banka (Fed) ve středu svou základní sazbu zvýšila o 0,75 procentního bodu, nejvíce od roku 1994. Britská centrální banka se v tomto ohledu přidržela pozvolnějšího přístupu. Měnovou politiku začala zpřísňovat v prosinci a od té doby základní sazbu zvýšila pětkrát, v květnu to bylo o půl procentního bodu.



"Rozsah, tempo a načasování případného dalšího zvyšování úroků bude odrážet hodnocení ekonomického výhledu a inflačních tlaků," uvedla Bank of England, jak zní oficiální název britské centrální banky. "Měnový výbor si bude všímat hlavně náznaků trvalejších inflačních tlaků a v případě potřeby na ně rázně zareaguje", dodala.



"Britská centrální banka se vedle burácení Fedu proti inflaci jeví opět jako plachá kočka," konstatoval analytik Chris Beauchamp ze společnosti IG. "Doprovodné komentáře o tom, že je připravena 'rázně' zakročit proti inflaci, mnoho nezmůžou, když skutečné důkazy ukazují, že výbor zůstává veskrze opatrný," dodal.

Britská libra na rozhodnutí Bank of England reagovala oslabením, vůči dolaru odepsala tři desetiny procenta.





Míra inflace v Británii v dubnu vystoupila na devět procent a je na maximu od 80. let. Údaje za květen britské statistický úřad teprve zveřejní.

Zdroj: čtk, patria.cz