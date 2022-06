Dodávky ruského plynu přes Nord Stream 1 do Německa klesají, cena se zvyšuje

Dodávky ruského plynu do Evropské unie jsou ode dneška nižší. Hlavní trasa Nord Stream 1 do Německa funguje s využitím 40 procent kapacity. Gazprom uvádí, že na vině je nedokončená oprava zařízení německé firmy Energy, německá vláda ale mluví o záměru. Cena plynu pro evropský trh se dnes ráno zvýšila až o 25 procent, později se ale cenový růst výrazně zmírnil. Pokles dodávek registruje i Česká republika, bez dopadů na zákazníky.

Nižší objem dodávek vyvolává obavy, zda bude možné před zimou naplnit zásobníky plynu tak, jak si vlády jednotlivých unijních zemí naplánovaly. Situace přispívá k dalšímu prohloubení diplomatické rozepře mezi EU a Ruskem, protože ruská plynárenská společnost Gazprom tvrdí, že údržbu na plynovodu znemožňují západní sankce uvalené na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu.

Podíl dovozu zemního plynu z Ruska v roce 2020:





V noci zachvátil požár plynové pole Urengoj na Sibiři, které je druhé největší na světě. Gazprom ale ráno oznámil, že požár je pod kontrolou a že na produkci plynu nebude mít žádný vliv, informovala agentura Reuters. Pole Urengoj leží v Jamaloněneckém autonomním okruhu a jeho celkové rezervy přesahují deset bilionů metrů krychlových plynu. NDalší nervozitu může vyvolávat výpadek dodávek LNG z USA. Tamní velký exportní terminál v Texasu, který provozuje LNG a který je důležitým zdrojem pro dodávky do Evropy, zůstane po požáru zavřený až do září, déle, než se dosud předpokládalo.



Rusko posílá do EU méně plynu v době, kdy se do Kyjeva vypravili lídři Francie, Itálie a Německa. Ti čelí rostoucím požadavkům ze strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjevu poskytli více zbraní na boj s ruskými vojsky a vyslovili se pro přijetí Ukrajiny do EU.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck řekl, že cílem Gazpromu je vyvolat nejistotu a zvýšit na trhu cenu suroviny.



Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v červenci se ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku před polednem pohybovala kolem 131 eur (3239 Kč) za megawatthodinu (MWh), a vykazovala tak proti předchozímu dni nárůst asi o devět procent. Brzy ráno se cena přechodně vyšplhala nad 135 eur za MWh.



Gazprom tvrdí, že dodávky musel omezit, protože se z opravy v Kanadě včas nevrátilo zařízení společnosti Energy. Německý regulátor síťových služeb Bundesnetzagentur ale toto vysvětlení odmítl.

Firmy pozorují pokles dodávek, chybějící objem nahrazuje z jiných zdrojů



Největším dovozcem ruského plynu do Německa je společnost Uniper, která uvedla, že dodávky z Ruska se snížily o čtvrtinu proti dohodnutému objemu. Dodala nicméně, že chybějící objem je schopna nahradit z jiných zdrojů. Méně plynu proudí i do Itálie. Italská energetika podle webu EurActiv uvedla, že důvody snížení nebyly v tuto chvíli oznámeny. Také rakouská sdělila, že ji Gazprom informoval o snížení plynových dodávek.

Slovenský státní distributor plynu SPP očekává, že ruská státní plynárenská společnost Gazprom mu dnes sníží dodávky plynu zhruba o 30 procent. Firma dodala, že tento krok nebude mít na její zákazníky dopady.

Pokles dodávek registruje i Česká republika, rovněž bez dopadů na zákazníky. Tuzemská utilita ČEZpodle agentury Reuters uvedla, že zpozorovala podobné snížení dodávek ruského plynu, chybějící objemy ale nahrazuje z jiných zdrojů. ČEZ na dotaz téže agentury uvedl, že Gazprom ho o snížení dodávek informoval. "Týká se to ale jen malé části dodávek přímo od Gazpromu. Ten plyn jsme nahradili z jiných zdrojů," uvedl .

Británie bude brát víc z Norska

Britská energetika se mezitím dohodla s norským Equinorem na rozšíření stávajícího kontraktu o plynových dodávkách do Británie během příštích tří topných sezón. Británie na dovozu ruského plynu není závislá a není tolik citlivá na nynější nabídkové šoky. Plyn může do kontinentální Evropy vyvážet plynovody.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Reuters, EurActiv