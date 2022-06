Komerční banka dostala od ČNB pokutu za porušení pravidel u hypoték

dostala od České centrální banky (ČNB) pokutu za to, že nesnížila celkové náklady spotřebitelských úvěrů o úrokové náklady u 1116 spotřebitelů, kteří požádali o předčasné splacení hypoték. Banka tak porušila zákon o spotřebitelském úvěru. Vyplývá to ze zveřejněného rozhodnutí centrální banky, na které dnes upozornil web Seznam Zprávy.

musí zaplatit pokutu do 30 dnů od nabytí právní moci, přičemž právní moci nabylo rozhodnutí podle údajů na webu ČNB 10. června.

Akcie společnosti rostly krátce po 11:00 SELČ na pražské burze o 1,7 % na 672 Kč za akcii. Hlavní index PX ve stejnou dobu připisoval 0,3 procenta.

Jejich letošní vývoj je vidět níže:

Z nyní zveřejněného rozhodnutí ČNB plyne, že nesnížila spotřebitelům, kteří požádali o předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v období od poloviny března 2019 do poloviny července 2020 a uskutečnili jej, celkové náklady hypoték o výši úroku a dalších nákladů. Klienti by je museli zaplatit, pokud by úvěr nebyl předčasně splacen. Zmíněné úrokové náklady činily podle ČNB 12,89 milionu korun.



Podle zákona o spotřebitelském úvěru má ale spotřebitel v případě předčasného splacení úvěru právo na snížení celkových nákladů úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by musel platit v případě, že úvěr nebyl předčasně splacen. Věřitel, například banka, pak má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením, připomněl Seznam Zprávy.



Komerční banka je podle něj přesvědčena, že její přístup má oporu v důvodové zprávě k zákonu, a nevylučuje, že se problém dostane i před soud. "Víme, že ČNB zastává dlouhodobě odlišný názor a máme za to, že tuto otázku může závazně vyřešit pouze nezávislý soud," uvedl pro web mluvčí Pavel Zúbek.



ČNB rozhodla o pokutě pro v polovině letošního února, minulý týden zamítla rozklad proti tomu a potvrdila původní únorové rozhodnutí.



Počátkem roku dostala pětimilionovou pokutu za podobné pochybení stavební spořitelna Modrá pyramida, která patří do skupiny .