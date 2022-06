Jaderný průmysl v USA doufá, že díky novým reaktorům zvýší výrobu elektřiny

Provozovatelé jaderných elektráren ve Spojených státech doufají, že se jim v příštích třech desetiletích díky novým reaktorům podaří téměř zdvojnásobit produkci. V současné době vyrábějí méně elektřiny, protože reaktory stárnou, uvedla dnes agentura AP. Rozsáhlé rozšíření produkce závisí na funkčnosti nového typu jaderného reaktoru, který je mnohem menší než tradiční reaktory.



Asi dvě desítky amerických společností vyvíjejí pokročilé reaktory, z nichž některé by mohly zahájit provoz do konce desetiletí. Záleží ale na to, zda se tato technologie osvědčí a zda ji federální orgány schválí.



Elektrárenské společnosti ze sdružení Nuclear Energy Institute předpokládají, že by mohly do sítě v USA přidat celkem 90 gigawattů jaderné energie, z toho většina by měla být uvedena do provozu do roku 2050. To představuje přibližně 300 nových malých modulárních reaktorů, odhadla prezidenta a ředitelka svazu Maria Korsnicková.



Podle amerického vládního Úřadu pro energetické informace (EIA) byla kapacita výroby elektřiny z jaderných elektráren v USA na vrcholu v roce 2012. Tehdy činila 102 gigawattů a v provozu bylo 104 jaderných reaktorů. V současnosti je v provozu 92 reaktorů s kapacitou 95 gigawattů. Celková produkce loni činila 778 milionů megawatthodin, což bylo o 1,5 procenta méně než v předchozím roce. Stačilo to k uspokojení spotřeby více než 70 milionů domácností a na celkové produkci měly jaderné elektrárny podíl 19 procent.



Výstavba konvenčních jaderných elektráren je nákladná a časově náročná. Projet v Georgii, což je jediná jaderná elektrárna ve výstavbě v USA, bude nyní podle odhadů majitele stát více než 30 miliard USD (701 miliard Kč). Při schvalování v roce 2012 se očekávalo, že bude stát 14 miliard USD.



Korsnicková dodala, že poptávka po nové elektřině z jádra existuje, protože společnosti se snaží plnit závazky snižování emisí oxidu uhličitého. Malé reaktory lze navíc stavět z velké části přímo v továrním prostředí. Připustila ale, že existují problémy. Například regulační proces, který by se musel urychlit, aby bylo možné poskytovat licence na reaktory, nebo dodavatelský řetězec, který je třeba vytvořit. Důležité by bylo také zvýšení finančních pobídek podobných těm, které vláda v minulém desetiletí poskytla na rozšíření obnovitelných zdrojů.



Největší energetická společnost v USA Tennessee Valley Authority v únoru spustila program vývoje a financování nových malých modulárních jaderných reaktorů jako součást strategie výrazného snížení emisí skleníkových plynů. Vláda prezidenta Joea Bidena podpořila jadernou energii v rámci snahy snížit emise skleníkových plynů. V dubnu zahájil program za šest miliard USD, jehož cílem je zachránit jaderné elektrárny, jimž hrozí uzavření, protože jaderná energie je bezuhlíkovým zdrojem, který pomáhá bojovat proti změnám klimatu. Většina jaderných elektráren v USA byla postavena v letech 1970 až 1990 a provoz stárnoucích reaktorů je stále nákladnější.



Svaz znepokojených vědců (Union of Concerned Scientists) varoval, že jaderná technologie je stále spojená s výraznými riziky, která jiné nízkouhlíkové zdroje energie nemají. Patří mezi ně nebezpečí havárie nebo cílených útoků na radioaktivní odpad či reaktory, ale i nevyřešené otázky ohledně skladování nebezpečného jaderného odpadu. Skupina není proti využívání jaderné energie, ale chce mít jistotu, že je bezpečná.



Nezisková organizace Environmental Working Group tvrdí, že malé reaktory budou totálním finančním debaklem, protože náklady na jadernou energii nikdy neklesnou, zatímco náklady a rizika se přesunou na kupující.