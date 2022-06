Nový ředitel PPF: Těžiště investic vidíme v Evropě. Air Bank hodláme rozvíjet, čínský Home Credit prodat

Těžiště investic skupiny PPF by nyní mělo být v Evropě. PPF pokračuje v úplném opouštění ruského trhu, na trzích spotřebitelského financování v Asii chce hledat partnery, kteří by pro společné podniky získali finance k jejich dalšímu rozvoji. V Číně by chtěla tamní Home Credit postupně prodat. Novinářům to řekl ředitel PPF Jiří Šmejc, který do čela skupiny nastoupil v červnu. Po zrušení spojení Moneta Money Bank s bankovní částí skupiny PPF chce skupina dále rozvíjet Air Bank a věří v její růstový růstový potenciál. S balíkem akcií, které drží PPF v Monetě, zatím skupina nebude dělat prudké pohyby, řekl také Šmejc. Ten je podle svých slov ochotnější se při obchodních příležitostech spojit s partnery, než býval zakladatel PPF Petr Kellner.



V Číně se podle něj PPF snaží najít najít strategického partnera, který by v čínském Home Creditu získal majoritu a poté firmu zcela ovládl. Pokud jde o trhy v jihovýchodní Asii, bez bankovní licence je podnikání a získávání financování na těchto trzích obtížné. "Všude, kde nemáme bankovní licenci, chceme dlouhodobě získat partnera," upozornil Šmejc. PPF se baví s konkrétními hráči, žádný obchod zatím neuzavřela. Bankovní licenci má nyní pouze v Kazachstánu.



Situace na čínském trhu spotřebitelskému financování nepřeje, uvedl Šmejc. Zpětně viděno chybou podle něj bylo, že se v roce 2017 PPF nepodařilo čínský Home Credit prodat. Tehdejší majitel PPF Petr Kellner chtěl vytvořit firmu, která bude mít hodnotu deset miliard dolarů. Šmejc podle svých slov tuto vizi přijal, a z toho vyplynulo společné rozhodnutí se o její naplnění pokusit. "Pokud by nenastaly strukturální změny v čínské ekonomice, mohlo se nám to i podařit," podotkl. Dalším zlomem byla pandemie koronaviru. Kellner zemřel při tragické havárii vrtulníku loni v březnu.



Ucelenou investiční strategii bude PPF schopná definovat v září. PPF má investice na Balkáně, Šmejcovi by se podle jeho slov líbilo udělat obchody i v západní Evropě. PPF se bude dívat na investice v oborech, kde už nyní působí. To ale nevylučuje možnost využít příležitost i v jiných oborech. "PPF vždycky uměla být ve správnou chvíli na správném místě. To bych chtěl, aby zůstalo," podotkl Šmejc.



"Jsme schopni pracovat více, než se v západní Evropě pracuje. To není nepodstatný rozdíl. Zaměstnanci jsou vytrénovaní z asijských trhu," míní Šmejc. Hodnota obchodu, která bude PPF zajímat v západní Evropě, bude podle něj přesahovat miliardu eur. Mohlo by jít nejen o průmyslové podniky, ale i finanční služby. Připomněl v této souvislosti, že jej mrzelo rozhodnutí zastavit projekt nové verze Air Bank pro Německo. Nevyloučil oživení nějakého podobného projektu.



Na potenciální akviziční příležitosti se PPF podle něj dívá i v telekomunikacích. Tam by šlo ale spíše o spojení s dalším finančním či investičním partnerem. "Chtěl bych, aby se PPF uměla spojovat s dalšími investory," poznamenal.



Skupina PPF pokračuje v prodeji aktiv v Rusku. Prodej majoritního podílu v ruské Home Credit & Finance Bank by měla dokončit do konce června. Odchod z ruského trhu podle Šmejce pokračuje, prodej dalších aktiv se rýsuje. "Vše má svůj časový horizont, těch aktiv je poměrně hodně," dodal.

Co dál s Air Bank

Po zrušení spojení Moneta Money Bank s bankovní částí finanční skupiny PPF chce PPF dále rozvíjet Air Bank, věří v její růstový růstový potenciál. S balíkem akcií, které drží PPF v Monetě, zatím skupina nebude dělat prudké pohyby, řekl také Šmejc.

O ukončení procesu spojení informovaly Moneta Money Bank a PPF koncem letošního května. Jako důvod uvedly negativní vývoj ekonomiky, který mění parametry původně zamýšleného sloučení, nebo změny požadavků České národní banky na kapitálovou vybavenost bank.



"Zamyslíme se nad tím, co budeme v Monetě dělat dál," uvedl Šmejc. Nevyloučil žádnou z možností, kterou by PPF se svým podílem mohla udělat. "Nic nás netlačí, abychom dělali rychlé rozhodnutí," dodal. Šmejc připustil, že z transakce, která byla zahájena v době, kdy PPF vedl Kellner, nebyl od začátku úplně nadšený. "Od začátku jsem viděl větší hodnotu Air Bank," podotkl. Air Bank je podle něj dále schopná ve všech ohledech výrazně růst.



Šmejc si nemyslí, že by PPF měla odlišný pohled na rozvoj Monety, než jaký má skupina J&T, která v bance nedávno získala balík akcií. "Rozvoj banky je na jejím managementu," zdůraznil.

Šmejc: Více mě baví firmy budovat. S obchodními partnery jsem ochotnější se propojovat více než Kellner. IPO se nebráníme

Šmejc také poodhalil svůj způsob dělání byznysu. Podle svých slov je ochotnější se při obchodních příležitostech spojit s partnery, než býval zakladatel PPF Kellner. Vize směřování skupiny není nyní zásadně jiná od té, se kterou vedl PPF Kellner. Ten by také nyní preferoval investice v evropském regionu. Chceme být draví, najít model, abychom byli schopni jít dopředu, uvedl Šmejc.



V Česku podle Šmejce není mnoho investorů, se kterými by se PPF vzhledem k velikosti mohla spojovat. Spíše by šlo o západní hráče. PPF historicky dobře fungovala s Danielem Křetínským a na tom není co měnit, poznamenal. "Jsme (s Danielem Křetínským) dlouholetí přátelé. O byznysu se nebavíme vůbec, pravidelně si vyměňujeme názory, jak vidíme trendy v makroekonomice nebo geopolitice," uvedl.



PPF se podle Šmejce nebrání primárnímu úpisu akcií na kapitálových trzích, v této době se ale nic aktuálního nepřipravuje. "Situaci na kapitálových trzích vnímám jako příležitost, která akorát ještě nepřišla. Bude ještě hůř," odhadl v souvislosti s aktuálním propadem světových akcií. Akviziční financování v této době podle něj dostupné stále je, ale je dražší, banky jsou opatrnější. "PPF ale nemá problém opatřit si na transakce peníze," podotkl.



Co se týče makroekonomické situace, je Šmejc spíše pesimista. Hodně bude podle něj záležet na zvládnutí energetické krize v Evropské unii, vytvoření regulace cen. "Při prohlubování problémů přibude inflačních tlaků. Že bych viděl, že tato vysoká inflace brzy skončí, to nevidím," poznamenal.



Šmejc míní, že lidé ho většinou považují za 'dealmakera', ale jej podle jeho slov více baví budovat, rozvíjet firmy. "Proto ještě pracuju," dodal. Náročné je proměnit se ve firemního psychologa a urovnávat ega manažerů, zmínil stinnou stránku své práce.



Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Do skupiny patří například splátková společnost Home Credit, dále Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.

V minulosti byl Šmejc obchodním partnerem Kellnera a minoritním akcionářem skupiny PPF. Vlastní podíl ve společnosti Home Credit, spadající pod PPF. Šmejc v čele PPF vystřídal Ladislava Bartoníčka, který bude v novém poradním výboru rodiny.

Foto: PPF