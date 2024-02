Evropský automobilový průmysl se mění pod tlakem problémů s výrobou elektromobilů

, a Stellantis zvažují dříve nemyslitelné. Tito zapřísáhlí konkurenti přemýšlejí o možnostech spolupráce, aby vyrobili levnější elektromobily a poprali se s existenčními hrozbami. Zatímco čínští rivalové a odhalují slabiny největších evropských výrobců automobilů na masovém trhu, pocit naléhavosti roste a „business as-usual“ je čím dál ztrátovější. „Společnosti, které v budoucnu nebudou schopny čelit čínské konkurenci, se dostanou do problémů,“ řekl minulý týden Carlos Tavares, generální ředitel Stellantis. A ještě dříve varoval, že evropský automobilový průmysl bude čelit „krvavé lázni“, pokud se nepřizpůsobí.



Vedení automobilek tlačí pomalé tempo zavádění elektromobilů, a tak, aby byly tyto závody konkurenceschopnější, diskutují o možnostech spolupráce od sdílení zdrojů pro vývoj až po slučování podniků napříč evropskými hranicemi. Nadcházející měsíce budou klíčové.



Místo, aby šláply na plyn, budou letos prodeje elektromobilů růst nejpomalejším tempem od roku 2019, vyplývá z výzkumu agentury BloombergNEF, a toto nečekané zastavení dynamiky zesílí konkurenci. Dokonce i na Teslu mělo toto zpomalení dopad – vedlo k rozsáhlému zlevňování. Letošní propad jejích akcií o 20 % vymazal z tržní kapitalizace zhruba 150 miliard dolarů, což je více než dvojnásobek hodnoty .





Mezi brzdy tohoto sektoru patří i vlády, které upouštějí od pobídek, půjčovny, které odmítají platit narůstající náklady na opravy, i spotřebitelé, kteří jsou stále více frustrovaní klimatickou politikou, která dopadá na jejich peněženky. A i volby v USA a Evropě by mohly dále podpořit nálady proti elektromobilům, právě v době, kdy se blíží inflexní bod.



V roce 2025 vstoupí v Evropské unii v platnost přísnější emisní pravidla, což znamená, že výrobci budou muset prodávat více aut na baterie, jinak budou čelit vysokým pokutám. Podle nepravděpodobného a nejhoršího scénáře by mohl čelit sankcím ve výši více než 2 miliard eur, pokud by dostatečně nesnížil emise svého vozového parku, vypočetl Bloomberg na základě údajů společnosti a regulačních údajů.



Zatímco roste tlak na evropské výrobce automobilů, aby prodávali více elektromobilů, vstupují na ochlazující se trh čínští státem podporovaní výrobci s modely, které jsou často lepší a levnější. Například Dolphin od společnosti BYD se nabízí za zhruba 7 000 EUR méně než podobně vybavený ID.3, který německá automobilka původně označila za Brouka éry elektromobilů. Tento čínský výrobce navíc příští týden na autosalonu v Ženevě předvede několik elektrických modelů, včetně luxusního SUV konkurujícího Mercedesu-Benz třídy G.

Pokud se tedy evropským výrobcům automobilů nepodaří přijít s fungujícím plánem B, hrozí otřesy v odvětví, které zaměstnává přibližně 13 milionů lidí a představuje 7 % ekonomiky EU. „Jako odvětví jsme vynaložili miliardy na to, abychom umožnili elektrickou mobilitu,“ řekl Holger Klein, který vede ZF Friedrichshafen AG – německého výrobce součástek, který zaměstnává kolem 165 000 lidí po celém světě. "Otázka nyní zní: Máme správné parametry?"



Zájem o širší sdílení nákladů vzrostl už koncem loňského roku, kdy představil koncept městského elektromobilu, který by stál méně než 20 000 EUR – polovinu ceny ID.3. Generální ředitel Renaultu Luca de Meo dává přednost alianci podobné té, kterou vytvořil evropský výrobce letadel konkurující spojením aktiv v Německu, Francii, Španělsku a Velké Británii. Podle něj by „automobilový Airbus“ pomohl sdílet obrovské náklady na montáž levných elektromobilů, a zároveň by poskytl výhody z produkce o větším rozsahu. Iniciativa de Mea je inspirována japonskými kei cars - populárními mini vozidly, která vyrábí několik výrobců a kterým se od regulátorů dostává zvláštního zacházení.

Objevují se různé přístupy. Tavares ze Stellantis otevřeně diskutoval zájem o fúze a akvizice, zatímco jiní se více zaměřují na méně ožehavou spolupráci. De Meo z Renaultu minulý týden spekulace o velké fúzi bagatelizoval a pro televizi Bloomberg řekl, že je důležitější agilita než velikost. Potvrdil, že jednání o společné platformě pro elektromobily probíhají „zleva a zprava“. "Jsme velmi otevření sdílet tento druh investic, protože s malými vozy je velmi obtížné vydělat peníze," uvedl de Meo, který dříve pracoval pro i Fiat. "Snažíme se najít cestu."

Otřesy v Evropě by se mohly přenést i do USA, kde a Motor rovněž omezují investice do elektromobilů a jsou otevření partnerství s kolegy. Administrativa prezidenta Joe Bidena mezitím zvažuje, že dá výrobcům více času na přechod na elektromobily, informoval o víkendu list .



Poté, co tradiční výrobci automobilů snížili investiční plány, vrací více peněz akcionářům, což naznačuje, že nedostatek zdrojů není problém. Automobilky , a Stellantis loni utratily dohromady 22,7 miliardy dolarů na nákup akcií a vyplácení dividend, zatímco minulý týden navrhl největší výplatu akcionářům za posledních pět let.



Nemělo ale tomu tak být - EU loni schválila plány na faktické zastavení prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035. Důvodů pro zkažení sentimentu u elektromobilů je ale celá řada. Spotřebitelé řešili závadný software a nečekaně vysoké provozní náklady. Kvůli složitosti údržby stojí pojištění elektromobilu více než konvenčního vozidla – například ve Spojeném království dvakrát tolik. A pro běžné kupující může být největší překážkou cenová dostupnost.



Podle Colina McKerrachera, analytika společnosti BNEF, bude propad pouze dočasný, protože technologie baterií a nabíjecí infrastruktura se zlepšují. Přesto je nesoulad mezi očekáváním a realitou bolestivý. ve své továrně na elektromobily ve východoněmeckém městě Zwickau propustil více než 200 dočasných zaměstnanců a na jedné ze svých montážních linek osekal směnu.



Jednání o spolupráci na elektromobilech mohou být pro zásadní. Po skandálu s dieselovým motorem v roce 2015 představila největší evropská automobilka pravděpodobně nejambicióznější krok v odvětví elektromobilů za tehdejšího generálního ředitele Herberta Diese. Ale chybný software zpozdil zavedení klíčových elektrických modelů, což přispělo k jeho vytěsnění z trhu v roce 2022. Diesův nástupce Oliver Blume odstoupil od mnoha iniciativ svého předchůdce, včetně zrušení továrny v Německu za 2 miliardy eur. A vedoucí pracovníci řekli zaměstnancům, aby se letos připravili na další snížení nákladů.



Pokud se jim nepodaří vrátit strategii na správnou cestu, hrozí, že evropské automobilky budou dále zaostávat. A snaha splnit regulační pravidla by mohla znamenat, že předají více peněz Tesle na nákup emisních kreditů, což jsou doslova peníze za nic. Mohou tak mít poslední šanci. , Stellantis a nezávisle na sobě pracují na modelech v ceně 25 000 EUR nebo méně, zatímco Mercedes a plánují do poloviny dekády uvést několik nových elektromobilů s vylepšenou technologií.







Poslední záchranou by mohlo být volání po větší obchodní a regulační ochraně. EU má přezkoumat plány na postupné vyřazování konvenčních automobilů a výrobci již připravují koordinované lobby brzy po volbách do Evropského parlamentu v červnu, podle lidí obeznámených s touto záležitostí. Evropská komise již vyšetřuje, do jaké míry Čína podpořila svůj elektromobilový průmysl, což by mohlo vyústit v zavedení dalších cel již v červenci.



I když odložení konce pro vozy se spalovacím motorem může nabídnout úlevu, nevyřeší to problémy s konkurencí, které brzdí přechod Evropy do elektrické éry. „Mezi generálními řediteli a ve správních radách panuje velká nervozita a čeká se na to, jak dopadne rok 2024,“ řekl Alexandre Marian, výkonný ředitel AlixPartners v Paříži.



Zdroj: Bloomberg