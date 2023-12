Fotbalová Slavia už patří miliardáři Tykačovi

Novým majitelem fotbalové Slavie Praha se stal miliardář Pavel Tykač. Jeden z nejbohatších Čechů podepsal smlouvu o koupi prvoligového klubu s čínskou skupinou CITIC Group, která vlastnila vršovický celek pět let. Tykač o tom informovala v tiskové zprávě a Slavia na svých internetových stránkách. Celá transakce bude formálně dokončena na začátku příštího roku poté, co ji schválí regulatorní orgány v obou zemích.



Cena za prodej Slavie není známa, podle odhadů médií činí zhruba dvě miliardy korun. Součástí transakce je i stadion Fortuna Arena v Edenu. Tykač převezme 99,98 procenta klubových akcií, které dosud držela firma CITIC. Před ní červenobílí patřili od roku 2015 jiné čínské společnosti CEFC.



Jednadvacetinásobného ligového mistra dál povede současný předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. Tykač řekl serveru Seznam Zprávy, že bude šéfovat dozorčí radě. "Společně se mnou v ní budou můj syn Michal a můj hlavní analytik Jan Bejbl," prohlásil.



Devětapadesátiletý podnikatel a investor je podle říjnového vydání magazínu Forbes čtvrtým nejbohatším Čechem s majetkem 183,3 miliardy korun. "Patřím mezi věrné slávistické fanoušky, stejně jako mezi ně patřil už můj táta i děda. Moci se podílet na dalším rozvoji Slavie je pro mě velkou ctí. Doufám, že v mé práci budou jednou pokračovat i moje děti," uvedl v tiskové zprávě Tykač.



"Slavia je pro mě symbolem odvahy, píle a vytrvalosti, což jsou vlastnosti, na které sázím. I proto jde spíš o závazek než o investici. Děkuji i prodávajícímu, který dokázal klub opět pozvednout na top českou i evropskou úroveň. Když se však naskytla příležitost do Slavie vstoupit, neváhal jsem," dodal majitel energetické a uhelné společnosti Sev.en Energy.



S návrhem, aby koupil Slavii, oslovil Tykače před několika měsíci Tvrdík. Podle médií byl jedním z důvodů plán na vybudování mládežnické akademie. Podle čínských regulí tamní společnosti nemohou investovat peníze v zahraničí do nemovitostí.



"Pavel Tykač je zkušený český podnikatel, investor a celoživotní fanoušek Slavie s velkou rodinnou tradicí v sešívaném dresu. Všichni věříme, že jeho vstup do klubu bude pro další rozvoj Slavie velkým přínosem. Pavla vítáme a moc se těšíme na vzájemnou spolupráci," uvedl pro klubový web Tvrdík.



"Máme za sebou bezesporu nejúspěšnější období novodobé slávistické historie. Stali jsme se lídrem pozitivních změn v českém fotbale a silné jméno máme díky našim aktivitám i po celé Evropě. Navíc jsme dnes ziskovým klubem na vrcholu sportovní i finanční výkonnosti," doplnil šéf klubu, jehož A-tým figuruje po podzimní části na druhém místě české ligy a z první příčky ve skupině postoupil do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy.



Slavia měla čínské majitele od podzimu 2015. Společnost CITIC byla majoritním vlastníkem klubu posledních více než pět let. Za tu dobu Pražané získali tři z celkových sedmi ligových titulů v samostatné historii, třikrát ovládli domácí pohár a třikrát se dostali do čtvrtfinále v evropských pohárech.