Na finančních trzích zesílily obavy, že protiinflační politika Fedu stáhne ekonomiku do recese. Jenže data z americké ekonomiky ukazují, že klíčová složka ekonomiky - soukromá spotřeba - ztrácí na síle ještě dlouho před tím, než změny v politice Fedu vůbec začnou zabírat.



Po velmi slabých indexech spotřebitelské důvěry za červen a překvapivém poklesu maloobchodu v květnu se přidávají slabší údaje o osobních výdajích. Ty v květnu rostly jen o 0,2 pct (takže reálně klesly) a revize navíc zhoršila dubnový údaj.



Zapomenout nemůžeme ani na negativní revizi růstu spotřebitelské poptávky za 1Q. Tehdy celá ekonomika klesla, čímž sklouzla jednou nohou do recese. Pro druhý kvartál se však zatím čeká 3procentní růst, takže by to zatím formálně recesí skončit nemělo. Zraky se teď o to více upnou dopředu, k příštímu roku, kdy už restrikce Fedu bude působit.



Dá se říci, že poslední data postupně nabourávají další z manter, kterou pravidelně opakuje šéf Fedu, totiž že je ekonomika dostatečně silná na to, aby zvládla přísnější měnovou politiku. Naopak to vypadá, že odolnost se vytrácí rychleji, než se plánovalo.



Při strachu ze slabé ekonomiky se očekávání stáčejí stále více k poklesu sazeb Fedu během příštího roku. Trh už sází na dvojí snížení. To se promítá do poklesu dluhopisových výnosů, přičemž stejným směrem působí také přesun peněz z rizika do relativního bezpečí pevně úročených instrumentů.



Akcie naopak výrazně padají. Eurodolar denní pokles částečně vybral a vrací se na dopoledních 1,0440. Pod tlakem obav z recese je ropa. Pro korunu se ani dnešním dnem nic nemění.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:04 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7029 -0.1451 24.7691 24.6928 CZK/USD 23.6720 -0.0781 23.8290 23.6310 HUF/EUR 396.2360 0.5180 397.7200 393.2400 PLN/EUR 4.6955 0.5715 4.7013 4.6495

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9931 -0.0551 7.0113 6.9593 JPY/EUR 142.0625 -0.3790 142.8625 141.3882 JPY/USD 135.8975 -0.4866 136.4490 135.7800

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8609 -0.0418 0.8622 0.8549 CHF/EUR 0.9997 0.2783 1.0013 0.9945 NOK/EUR 10.3376 0.0005 10.3750 10.3123 SEK/EUR 10.6997 0.1922 10.7507 10.6289 USD/EUR 1.0453 0.1149 1.0470 1.0387

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4545 0.0436 1.4592 1.4459 CAD/USD 1.2902 0.0675 1.2932 1.2880