Inflace v eurozóně v červnu opět překonala rekord, zrychlila na 8,6 procenta

Meziroční růst cen v eurozóně v červnu opět překonal rekordní hranici a zrychlil na 8,6 procenta. To je o pět desetin procentního bodu více než v květnu. Ve svém rychlém odhadu to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Stejně jako v předchozích měsících přispívalo k růstu inflace především pokračující zdražování energií. Údaje za celou Evropskou unii odhad neobsahuje.



Červnová inflace překonala očekávání analytiků, kteří počítali s jejím růstem na 8,3 procenta. Před rokem v červnu rostly ceny v zemích platících společnou měnou o 1,9 procenta.



Klíčovou měrou se na pokračujícím zrychlování inflace podepsaly především energie, jejichž ceny v červnu vzrostly o 41,9 procenta, zatímco v květnu to bylo 39,1 procenta. Zrychlil také růst cen potravin, tabáku a alkoholu, a to na 8,9 procenta z květnových 7,5 procenta.



Ze zemí platících eurem mělo v červnu podle dnešního odhadu nadále nejvyšší inflaci Estonsko, kde vzrostla na 22 procent, následovaly Litva (20,5 procenta) a Lotyšsko (19 procent). Nejméně naopak rostly ceny na Maltě (6,1 procenta), poté ve Francii (6,5 procenta), ve Finsku (8,1 procenta) a v Německu (8,2 procenta).