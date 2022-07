Evropská unie v červnu poprvé dovezla více plynu ve formě LNG z USA než skrze plynovody z Ruska

Evropská unie v červnu kvůli prudkému snížení dodávek z Ruska poprvé dovezla více plynu ve formě zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států než prostřednictvím plynovodů z Ruska. Na twitteru to ve čtvrtek napsal výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol.

— Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022

Šéf IEA minulý týden vyzval Evropu, aby se okamžitě připravila na úplné přerušení dodávek ruského plynu během této zimy. Evropské vlády by měly přijmout opatření ke snížení poptávky a ponechat v provozu stárnoucí jaderné elektrárny, uvedl Birol v rozhovoru s listem Financial Times.Ruská státní plynárenská společnost Gazprom minulý měsíc výrazně omezila dodávky plynovodem Nord Stream 1, který přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Gazprom opatření zdůvodňuje zpožděním při opravě kompresorových turbín firmou Energy. Podle německého ministra hospodářství Roberta Habecka hrozí "blokáda celého plynovodu Nord Stream 1“ od 11. července, kdy na plynovodu začínají každoroční údržbářské práce.V loňském roce Evropská unie z Ruska dovezla 155 miliard krychlových metrů zemního plynu. Ruský plyn se tak podílel zhruba 45 procenty na celkovém dovozu plynu do EU a zhruba 40 procenty na celkové spotřebě plynu v EU.