Rozbřesk: Čínský boj s virem zdaleka nekončí a eurodolar jen kousek od parity

Evropa z hlediska boje s COVIDem právě prožívá sezónně šťastné období - je léto a podmínky pro šíření viru tedy nejsou ideální. To platí i přesto, že se potýkáme sice s méně nebezpečnými, ale o to více nakažlivými variantami koronaviru. V případě Omikronu BA.5 se tzv. R0, tedy základní reprodukční číslo odhaduje kolem hodnoty 18, což je ve srovnání s původní wuchanskou variantou asi 6x vyšší hodnota. Přeloženo do běžné řeči to znamená, že jeden nakažený by s podobně agresivním virem v “dalším kole” v průměru nakazil 18 osob (ve virem doposud nepolíbené populaci, která se nechrání). Je zřejmé, že oproti takové exponenciále, kdyby bývala nastala, ta skutečná vypadala ještě dobře...



Relativně klidná situace je i u nás. Odborníci sice varují, že koncentrace viru v odpadních vodách přesahují ty z vrcholů epidemie z minulých měsíců, ale z hlediska kritických měřítek, tedy počtu obětí a počtu pacientů v nemocnicích (ač v posledních dnech roste) je situace nesrovnatelná. Česko má podobně jako i okolní země výhodu jednak v tom, že se velká část populace s virem již setkala (za tragickou cenu), a jednak v tom, že jsme slušně proočkováni, navíc kvalitní vakcínou.



Jinak to ale vypadá v zemi, kde to všechno začalo, tedy v Číně. Počty případů v minulém čtvrtletí byly navzdory politice nulové tolerance k COVIDu na tamější poměry velmi vysoké - vrchol kolem 25 tisíc denně - což s sebou neslo i zjevné ekonomické škody. Lze oprávněně namítat, že skutečná čísla o počtu nakažených byla výrazně (a třeba i násobně) vyšší, ale např. dle Johns Hopkins univerzity je oficiálně potvrzený počet případů v absolutních číslech v Číně oproti Česku od začátku pandemie asi jen poloviční (!). Vzhledem k velikostem populací jde tak o obrovský nepoměr. V čínský prospěch sice hraje vyšší proočkovanost, ale tento argument poněkud relativizuje použití méně účinné vakcíny.



Zdá se proto pravděpodobné, že pokud čínská politika boje s COVIDem nedozná zásadnějších změn, tak se musíme připravit na to, že tlaky na již tak rozbité obchodní řetězce se budou vracet i v následujících měsících. Včerejší 1,7% propad čínského akciového indexu CSI300 v důsledku obav o aktivaci opatření proti viru je toho připomínkou.



TRHY



Koruna



Koruna se po pátečním posílení i na začátku nového týdne obchodovala víceméně stabilně kolem EUR/CZK 24,60, ačkoliv zlotý i forint měly během dne vůči euru tendenci mírně slábnout.



Hlavním číslem týdne, které může korunu ovlivnit, bude středeční inflace za červen. Ve srovnání s poslední prognózou ČNB číslo vyzní proinflačně. Nový guvernér Michl včera opět zmínil, že vyšší sazby mohou znamenat vyšší i nižší inflaci, což opět potvrzuje, že debata bude asi méně jednoznačná, než bylo v posledních měsících zvykem.



Eurodolar



Eurodolar pokračoval před středeční inflací v posunu k paritě, od které jej dělí již jen kousíček. Na frontě s eurem pomáhá dolaru jak akčnější Fed, který je zjevně odhodlán bojovat s inflací, tak i možnost recese, která by na Evropu (vzhledem k pravděpodobnému impulsu v podobě omezených dodávek plynu) dopadla o poznání tvrději.



Dolaru se však daří na více frontách, i v páru s jenem dosáhl na nová 24letá maxima.