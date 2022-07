Euro poprvé od roku 2002 sestoupilo na paritu vůči dolaru

Jednotná evropská měna euro dnes poprvé od roku 2002 sestoupila na paritu vůči americkému dolaru. Jedno euro se tak po krátkou dobu prodávalo za jeden dolar. Jednotná evropská měna je nyní pod tlakem kvůli obavám z negativních dopadů energetické krize na evropskou ekonomiku.



Kolem 13:40 SELČ se euro obchodovalo s nepatrnou změnou kolem 1,005 EURUSD. Předtím sestoupilo až na 1,0000 USD, tedy na nejnižší úroveň od prosince 2002.





Dolar podporují očekávání, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat v agresivním zvyšování úrokových sazeb, kterým se snaží zmírnit inflaci. Evropská centrální banka (ECB) signalizovala, že zahájí zvyšování úrokových sazeb tento měsíc. Podle analytiků však zhoršující se hospodářské vyhlídky vyvolávají nejistotu ohledně plánů ECB na zvyšování úroků.



V pondělí začala pravidelná údržba plynovodu Nord Stream 1, kterým teče ruský plyn do Německa. Trvat by měla deset dní, ale vlády, trhy i společnosti se obávají, že by se odstávka kvůli válce na Ukrajině mohla prodloužit. To by mohlo prohloubit energetické problémy v Evropě a uvrhnout evropskou ekonomiku do recese, napsala agentura Reuters.



Investoři nyní čekají na středeční údaje o červnovém vývoji spotřebitelských cen ve Spojených státech. Analytici podle ankety agentury Reuters předpokládají, že meziroční míra inflace v USA v červnu dosáhla 8,8 procenta.