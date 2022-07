Finanční obři startují výsledkovou sezónu. Čeká se zaostávání a zabrzděné marže

První velký test pro akciový trh a křehkou náladu investorů je zde. Finanční společnosti z indexu S&P 500 v čele s velkými bankami dnes oficiálně odstartují výsledkovou sezónu za druhé čtvrtletí. Očekává se, že sektor bude na vrchních i spodních linkách výsledovky zaostávat za širším indexem a ani jeho marže si na předešlé vrcholy pravděpodobně nesáhnou, napsala agentura Bloomberg.

Výsledky a Delta Air Lines už sice máme za sebou, přehlídku kvartálních čísel a firemních odhadů ale podle zvyklostí odmávají až dnes Chase a . Banky se přijdou na řadu v pátek a BofA a příští týden.

Největší americké banky by za druhé čtvrtletí mohly oznámit dvouciferný nárůst příjmů v sekci tradingu, což je důsledek velkých výkyvů na trzích uprostřed obav z recese, rostoucí inflace a geopolitické nejistoty včetně ruské invaze na Ukrajinu. Podle analytických odhadů Bloombergu by se měl výnos z tradingu u pětice největších firem na Wall Street pohybovat na 27,8 miliardy dolarů kumulativně. To by znamenalo meziroční nárůst o 16 procent, o který se mohou zasloužit především tradeři s dluhopisy. Očekávaný vyšší úrokový výnos pak souvisí s vyššími americkými úrokovými sazbami. Odsud vzpruha pro ziskovost bank, které naopak nemusí svědčit útlum v hypotečním byznysu či propad valuací v divizích správy majetku.

Velké bankovní domy svými čísly poskytnou kromě jiného náhled do stavu americké ekonomiky, kterou chce předseda Fedu Jay Powell uchránit před sklouznutím do režimu vyšší inflace, a to i za cenu ohrožení hospodářského růstu.

„Dívat se budeme především na úroveň depozit a úvěrů, vývoj rezerv a odpisů a také na poměr nesplácených úvěrů a celkových úvěrů,“ předesílá analytický tým Patria Finance pod vedením Tomáše Vlka.

Další věcí jsou obtížná srovnání finančních společností vzhledem k loňskému druhému čtvrtletí a již zmíněný vývoj rezerv na případné úvěrové ztráty pro případ hospodářské recese, což by mohlo uškodit největšímu segmentu v tomto sektoru, kterým jsou právě banky. Jako celek tak finanční sektor pravděpodobně vykáže pokles zisku na akcii (EPS) o 24 procent proti očekávanému zvýšení o 5,1 procenta u firem z celého indexu S&P 500, a ani ve druhé polovině roku se toho podle Bloombergu moc nezlepší.

Obecněji vzato, konsensus analytiků na Wall Street pro růst tržeb je u firem z indexu S&P 500 o 10,4 procenta meziročně a pro růst zisků o 5,6 procenta meziročně. Bez sektoru energetiky, který prosperuje díky vyšponovaným cenám ropy a plynu, tržby klesnou odhadem o 2,4 procenta, připomněl server Barron´s.

Nadnárodním firmám, které generují i nedolarové tržby, může uškodit silnější dolar, protože po převodu do americké měny utrží méně. Dolarový index (DXY) je od ledna vyšší o 9,5 procenta a třeba v dubnu varoval, že silný dolar zkrouhne meziroční růst jeho tržeb za druhý kvartál o tři procentní body.

Firemní prognózy na celý rok by pak mohly dostat pesimističtější nádech vzhledem k množství rizik a nejistot včetně dalšího vývoje spotřebitelské poptávky, potažmo hrozbě hospodářské recese největší světové ekonomiky.

„Čísla firem za uplynulý kvartál budou dle našeho názoru poměrné nedůležitá a na co bude trh reagovat, budou výhledy na druhé pololetí roku,“ míní analytici Patria Finance.

Proti úvodu letošního roku je situace odlišná, protože se zhoršující se spotřebitelskou náladou začíná klesat i spotřeba. „Silná poptávka byla pro firmy ochranou před inflačními tlaky na nákladových položkách, tahle brzda však nyní začíná selhávat,“ připomínají.

Zdroje: Bloomberg, Barron´s, Patria.cz