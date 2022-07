Akcie v zámoří srazil retailový obr Walmart. Inflace a riziko recese upínají oči investorů k Fedu

Akcie v zámoří klesají, když mizerné ekonomické údaje a profit warning největšího světového maloobchodního řetězce Walmart odrážely dopady inflačních tlaků na spotřebitelské výdaje a obavy z recese v době, kdy se FED připravuje na další výrazné zvýšení úrokových sazeb.



Ekonomický barometr Walmart Inc. utrpěl ztrátu poté, co překvapivě snížil svůj výhled. Service Inc. se propadl, protože dodávky balíků klesly více, než se očekávalo. Technologický index Nasdaq 100 si vedl hůře. Po uzavření trhu totiž budou svá čísla reportovat giganti jako je a Google.



Obchodníci se také připravovali na další středeční zvýšení sazeb představiteli Fedu o 75 bazických bodů, přičemž celkové zvýšení o 150 bazických bodů v průběhu června a července představuje nejprudší zvýšení sazeb od počátku 80. let, kdy tehdejší předseda Paul Volcker bojoval s nebývale vysokou inflací. Zhoršující se názory na ekonomiku potopily důvěru amerických spotřebitelů na nejnižší úroveň od února 2021, zatímco ukazatel prodeje nových domů letos klesl již popáté.



Měkké přistání se nyní jeví jako šance, která má jen malou pravděpodobnost na úspěch. V posledních 11 cyklech zpřísňování se Fed vyhnul recesi pouze třikrát (1965, 1984 a 1994). V každém z těchto cyklů byla inflace nižší a úroková sazba byla v okamžiku zahájení zvyšování výrazně vyšší, takže zpřísňování Fedu nemuselo být tak dramatické jako dnes.



General Electric Co. překonala očekávání Wall Street ohledně zisku a vykázala překvapivě kladné cash flow. Klíčové divize proudových motorů prudce vzrostly, což konglomerát podpořilo navzdory problémům s dodávkami, které nadále tlačí na rozvahu.



Společnost Corp. vykázala tržby, které překonaly odhady, protože spotřebitelé se i přes vyšší ceny nadále stravují venku. Tržby společnosti Co. překonaly očekávání a společnost zvýšila svůj celoroční výhled. Společnost Archer-Daniels-Midland Co. vykázala ve druhém čtvrtletí nejvyšší zisk v historii díky zpracování sójových bobů.