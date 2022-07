Alphabet zvýšil za kvartál tržby o 13 procent, což zmírnilo obavy z recese

Americká technologická společnost Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, zvýšila ve druhém čtvrtletí tržby o 13 procent na 69,7 miliardy dolarů (1,7 bilionu Kč). Vyplývá to ze zveřejněných výsledků hospodaření. Firma jen těsně nedosáhla odhadu analytiků. To podle Reuters ukazuje, že Google dokáže ustát, pokud se příští rok některé velké země ocitnou v recesi. Čistý zisk společnosti za kvartál meziročně klesl o 13,6 procenta.



Analytici dotazovaní společností Refinitiv odhadovali, že tržby Alphabetu za druhé čtvrtletí dosáhnou 69,9 miliardy dolarů. Čistý zisk za toto období společnost vykázala 16 miliard dolarů. Zisk na akcii činil 1,21 dolaru, zatímco průměrný odhad byl 1,29 dolaru na akcii. Zisk společnosti Alphabet bývá nepředvídatelný kvůli sporadickým ziskům či ztrátám z podílů, které drží v mnoha start-upech, upozorňuje Reuters.



Investoři výsledky Alphabetu vyhlíželi několik týdnů, protože analytici jsou skeptičtí ohledně budoucích výdajů na reklamu. Obavy se zvýšily poté, co společnosti Snap a , které působí v oblasti sociálních médií, zveřejnily neuspokojivé čtvrtletní výsledky. Řada technologických společností zpomaluje nebo zastavuje přijímání nových zaměstnanců.



Rostoucí mzdy, zvyšování cen pohonných hmot a dalších položek přinutily letos některé zadavatele reklamy omezit marketing, a to dokonce i reklamy na internetových službách, jako je Google.



Reklamní aktivity Googlu tvořily 81 procent čtvrtletních tržeb. Přesně činily 56,3 miliardy dolarů a těsně nedosáhly na průměrný odhad 56,7 miliardy dolarů. Očekává se, že v celosvětovém odvětví online reklamy si Google udrží 29procentní podíl na trhu. To je podle společnosti Insider Intelligence největší podíl již dvanáctým rokem v řadě.



Akcie Alphabetu krátce po konci obchodování posílily o 3,5 procenta.