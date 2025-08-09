Hledat v komentářích

Goldman Sachs: Recese je mimo zorné pole investorů, sázet proti tržnímu momentu je téměř iracionální

09.08.2025 16:11
Autor: Redakce, Patria.cz

Pravděpodobnost recese v USA ve výši 30 % může znít jako varovný signál, přesto globální akcie zůstávají optimistické. Sázet proti tržnímu momentu totiž „působí téměř iracionálně,“ uvedl trader z investiční banky Goldman Sachs.

„Klíčovým bodem je, že trh nedokáže nahlédnout dostatečně daleko. Proto bude riziko recese ignorovat,“ napsal podle agentury Bloomberg Paolo Schiavone ve své zprávě klientům.

Investoři pravděpodobně přehlédnou možné zpomalení trhu práce a místo toho se zaměří na silnou likviditu a strukturální růstová témata, jako je umělá inteligence a rozšiřování fiskálního úvěru, uvedl.

Americké akcie se pohybují blízko rekordních hodnot, protože silné firemní zisky a sázky na nižší úrokové sazby převažují nad obavami z dopadu rozsáhlých cel. Investoři se také vrátili k technologickým gigantům a obchodům spojeným s AI v době, kdy data naznačují možné zpomalení ekonomického růstu.

Obchodníci se swapy nyní započítávají více než 100 bazických bodů snížení sazeb Federálního rezervního systému do poloviny roku 2026. Díky přílivu krátkodobých státních dluhopisů, které zvyšují likviditu na peněžních trzích, je hotovost hojně dostupná. Zároveň investoři zaměření na rychlé zisky masivně vstoupili na trh, když se index S&P 500 zotavil z výprodeje způsobeného cly v dubnu.

Schiavone uvedl, že tito investoři sledující trendy, známí jako CTA, nyní ovládají většinu „horkých“ akciových toků. To způsobilo, že trh vykazuje známky krátkozrakosti, protože „jejich jednotná strategie (‘nechte vítěze běžet’) ponechává málo prostoru pro fundamentální pesimisty,“ řekl.

Vzhledem k převaze krátkodobých strategií a utlumené volatilitě je jen málo těch, kteří jsou ochotni jít proti stále trvajícímu vzestupnému trendu, uvedl obchodník z Goldman Sachs a naznačil, že cesta nejmenšího odporu stále vede vzhůru.


