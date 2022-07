Evropa druhý kvartál ustála, ale inflace dál roste a výnosy s ní

Závěr týdne přináší sérii dat o inflaci a výkonu ekonomik eurozóny, kterou zastřeší statistiky za celý blok. HDP v druhém kvartálu pozitivně překvapilo ve Francii, Španělsku a Itálii, zatímco stagnující Německo za odhady mírně zaostalo. Celkově to vypadá na poměrně dobrý výkon, aspoň ve srovnání s tím, čeho jsme obávali v souvislosti s inflačním tlakem na spotřebu a dopadem cen energií. Bohužel výhled vyostření energetické krize se však stále upevňuje spolu s přibývajícími signály, že Rusko bude držet dodávky plynu na minimu.



Vedle toho jsou tu inflační data, která v hlavních ekonomikách rostou a zároveň překvapují směrem vzhůru. V 11 hodin vyjde inflace a HDP za celou eurozónu a u obojího můžeme čekat výsledky nad konsensem. Spolu s tím zintenzivní debata o velikosti příštího zásahu ECB, poté co banka naposledy překvapila výraznějším zvýšením sazeb. Pro výnosy dluhopisů jsou evropská data impulsem k růstu a přechodně se projevila i na euru.



Pro akciové trhy je podstatnější dění v zámoří. Na trhu dál rezonují informace z posledních dvou dní. Data jasně ukázala, že stagflace je pro ekonomiku stále větší problém a představuje i výraznější dilema pro centrální banku. Tržní hráči však věří, že se Fed v rámci svých cílů znovu více přikloní k ekonomice a nebude tak agresivní ve zvyšování sazeb. Díky tomu se drží pozitivní sentiment. Zapomínat pak nelze ani na významný příspěvek firemních výsledků, tentokrát od Amazonu a Applu. A svým dílem pomohlo také odblokování fiskálního balíku na podporu zelených energií nebo produkce čipů v zámoří.



Lepší než očekávaný výkon ve 2Q předvedla i česká ekonomika, což ovšem na korunu neudělalo velký dojem. Domácí měna mí spíše tendenci ztrácet, a to i v prostřední nakloněném rizikovým aktivům.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:06 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5995 0.0738 24.6230 24.5348 CZK/USD 24.0735 -0.1514 24.1215 23.9945 HUF/EUR 403.8454 -0.3318 406.0300 403.3600 PLN/EUR 4.7364 -0.5298 4.7687 4.7355

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8831 0.0563 6.9140 6.8711 JPY/EUR 136.0140 -0.6403 137.3495 135.5627 JPY/USD 133.1155 -0.8713 133.1170 132.5075

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8401 0.3470 0.8406 0.8360 CHF/EUR 0.9732 -0.0513 0.9777 0.9704 NOK/EUR 9.9070 -0.1658 9.9390 9.8842 SEK/EUR 10.4067 -0.0149 10.4298 10.3730 USD/EUR 1.0218 0.2335 1.0254 1.0205

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4296 -0.0715 1.4314 1.4221 CAD/USD 1.2822 -0.2396 1.2824 1.2789