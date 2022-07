Rozbřesk: Co čekat od srpnového zasedání ČNB? Stabilní sazby = tlak na korunu

Příští týden nás čeká “velmi” důležité zasedání ČNB - se srpnovou prognózou a poprvé v nové sestavě. Klíčové bude nejen samotné rozhodnutí o sazbách, ale i jeho kontext a doprovodná komunikace.



Od uplynulé prognózy výrazně zesílila inflační rizika - vyšší dovážené inflační tlaky, slabší koruna a zejména další růst inflačních očekávání podniků promítající se do jádrové inflace vyústily v další akceleraci inflace a zvýšení inflačního výhledu. Inflace se v červnu pohybovala více než 2procentní body nad prognózou a bude v nejbližších měsících dál sílit (v létě a na podzim se bude pohybovat nad 20 %). Při střednědobých inflačních očekáváních podniků okolo 7 % jsou tak dnešní reálné úrokové sazby stále poblíž nuly.



Bankovní rada Jiřího Rusnoka by v dnešní situaci pravděpodobně dostala na stůl silně jestřábí prognózu a hlasovala by o dalším výrazném zvýšení úrokových sazeb (minimálně o 75bps). Obměněná bankovní rada Aleše Michla se zatím profiluje vzhledem k sazbám velmi opatrně - a to včetně nových členů, které jsme původně považovali za možné jestřábí hlasy (např. Eva Zamrazilová). Proto jako nejpravděpodobnější považujeme na srpnovém zasedání stabilitu sazeb, která bude pravděpodobně podpořena novou verzí “alternativního” scénáře prognózy - ten za určitých předpokladů (výjimky v částech inflace, natažení horizontu měnové politiky, předpoklad stabilních inflační očekávání) může implikovat stabilitu sazeb.



Některé předpoklady takového přístupu však mohou být pro trhy těžko stravitelné (zejména předpoklad ukotvených inflačních očekávání). Proto se obáváme, že komunikace směrem k trhům nemusí být v případě stabilních sazeb dostatečně kredibilní a koruna se může dostat v průběhu léta lehce pod opětovný tlak. Hodně bude záležet nejen na tiskové konferenci Aleše Michla po zasedání, ale zejména na setkání Jana Fraita s analytiky nad novou prognózou den po zasedání (5.8.). Vedle kredibilního vysvětlení nové prognózy (změna oproti minulé a vazba rozhodnutí na prognózu), bude kladen velký důraz i na závazek dál korunu bránit proti nadměrným ztrátám.



V základním scénáři proto předpokládáme, že pokud ČNB ponechá sazby beze změny v srpnu, bude ji tlak na koruně a další kumulace pro-inflačních rizik tak jako tak nakonec tlačit do zvýšení sazeb v září, kdy předpokládáme růst sazeb o 50bps.





*** TRHY ***



Koruna

I když lehce holubičí vyznění středečního Fedu koruně částečně pomohlo, nejistota před zasedáním ČNB ji svazuje ruce. V základním scénáři počítáme v tuto chvíli s tím, že pokud ČNB ponechá příští týden sazby beze změny, může se koruna dostat příští týden pod opětovný tlak. Dnes ji nicméně může teoreticky hrát do karet výsledek českého HDP za druhý kvartál, který podle našeho odhadu může skončit lehce nad odhadem trhu (náš odhad -0,2 % mezikvartálně).



Eurodolar

Americká ekonomika spadla do technické recese, když včerejší data ukázala na záporný růst HDP ve výši -0,9 %. Dolarové úrokové sazby samozřejmě reagovaly výrazným propadem, což vytlačilo eurodolar zpět nad úroveň 1,02.

Dnes bude na řadě eurozóna, která bude reportovat jak HDP za 2. kvartál, tak inflaci za červenec. Růst HDP by měl zůstat mírně kladný a inflace na stejné či lehce vyšší úrovni než minule.



Akcie

Čtvrteční obchodování bylo v zámoří výrazně ovlivněno reportem o HDP, který překvapil poklesem americké ekonomiky o 0,9 % při očekávaném 0,5% růstu. Silnou reakci na včerejší výsledky předvedla společnost Meta Platforms, která poklesla o 5,2 %. Podobně negativní sentiment se projevil na akciích Qaulcomm. Společnost poklesla o 4,5 % po včerejším reportu výsledků. Naopak poměrně pozitivní výsledky představila farmaceutická společnost Pfizer, i přes lehké vzpamatování v průběhu obchodování uzavřela den ve 2,5% ztrátě. Lepší výsledky představila i společnost Ford Motor, posílila o 6,1 %.