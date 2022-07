Sedm důvodů, proč být za současných podmínek na trhu pozitivní

Současné prostředí na globálních trzích se zdá být příliš pesimistické. Před dvěma lety jsme se nacházeli ve víru celosvětové pandemie a nebyli jsme si jisti, zda se vůbec někdy podaří vyvinout účinnou vakcínu proti COVIDu. Dnes se nacházíme v jiné situaci. Samozřejmě, že není ideální, když je inflace tak vysoká a u mnoha centrálních bank vyspělých trhů probíhá tak agresivní zpřísňování, ale přesto jsme na tom mnohem lépe než před dvěma lety, sdílí svůj náhled na současnou situaci na trzích Kristina Hooper, vedoucí stratég globálních trhů společnosti Invesco.

Globální tlaky na dodavatelské řetězce jsou sice stále velmi vysoké, ale částečně se snížily díky zlepšení dodacích lhůt v Číně. Ve zprávách o inflace se objevily některé světlé body a ačkoli celková inflace v USA minulý měsíc vzrostla, v nedávných údajích je vidět několik pozitivních bodů. Také v Číně se objevily pozitivní ekonomické signály. Přestože hospodářský růst Číny ve druhém čtvrtletí byl zklamáním, v červnu došlo k slušnému oživení. Nezdá se však, že by to tak mnozí cítili. Pesimismus spotřebitelů, podniků a finančních trhů ve velké části světa je vysoký. A tak by mohlo být užitečné uvést několik důvodů k optimismu.

1. Tlaky na globální dodavatelské řetězce polevují



Globální tlaky v dodavatelském řetězci jsou sice stále velmi vysoké, ale v posledních několika měsících se snížily, což ukazuje index globálního tlaku v dodavatelském řetězci. Pokles v posledním měsíci byl z velké části způsoben zkrácením dodacích lhůt v Číně, což dává smysl vzhledem k tomu, že mnoho měst se po COVID lockdownech znovu otevřelo. To naznačuje, že minimálně jeden inflační tlak se zmírňuje.



2. Ceny komodit klesají



Ceny komodit jsou sice stále vysoké, ale už mírně klesají. Komoditní index se oproti svému letošnímu maximu, které bylo zaznamenáno 8. března, snížil o 19,92 %. Komoditní index Bloomberg se oproti svému maximu, které bylo zaznamenáno 9. června, snížil o 16,94 % (podle dat Bloombergu k 15. červenci 2022). To naznačuje, že se další inflační tlak zmírňuje. Mimochodem, to by zase mělo zmírnit tempo růstu zbožové části amerického indexu cen výrobců (PPI) (samozřejmě se zpožděním), což naznačuje, že inflace u zboží se pravděpodobně také brzy zmírní.



3. V nedávných údajích o inflaci se objevily některé světlé body



Zatímco celkový index spotřebitelských cen (CPI) a výdaje na osobní spotřebu (PCE) v USA v poslední zprávě vzrostly, růst jádrového CPI a PCE (které nezahrnují ceny potravin a energií) v poslední době ve skutečnosti mírně poklesl. A i když byl nedávno (14. července 2022) zveřejněný index PPI vyšší, než se očekávalo, lze najít několik pozitivních bodů. Index PPI ve službách se meziměsíčně zvýšil pouze o 0,4 %. A index zprostředkovatelských služeb se ani v červnu po sedmi po sobě jdoucích přírůstcích nezměnil. To naznačuje, že inflace v sektoru služeb se může v blízké budoucnosti zmírnit.



4. Dlouhodobější inflační očekávání v USA začínají být lépe ukotvená



Minulý týden jsme se dozvěděli, že inflační očekávání na pět let dopředu, měřená průzkumem Michiganské univerzity, klesla z 3,1 % v předchozím měsíci na 2,8 %. Průzkum spotřebitelských očekávání (New York Federal), který byl zveřejněn v půlce července, ukázal podobné výsledky. Stejně jako michiganský průzkum i newyorský federální průzkum ukázal zvýšení inflačních očekávání na jeden rok dopředu a snížení inflačních očekávání na pět let dopředu. Kromě toho ukázal také podstatný pokles inflačních očekávání na tři roky dopředu u materiálů, a to z květnových 3,9 % na 3,6 % v červnu. Tyto dva průzkumy potvrzují, že dlouhodobější inflační očekávání jsou poměrně dobře ukotvena, a dokonce se stávají i trošku lépe ukotvenými, což by pravděpodobně mohlo poskytnout Fedu krytí, aby nezpřísnil politiku tak výrazně, že by došlo k recesi.



Přesněji řečeno, naznačuje to, že je nepravděpodobné, že by Federální banka na svém příštím zasedání zvýšila sazby o 100 bazických bodů. Podle Kristiny Hooper by bylo vhodnější zvýšení o 75 bazických bodů. To je v kontrastu s inflačními očekáváními v Kanadě. Nedávný průzkum spotřebitelských očekávání Bank of Canada ukázal, že inflační očekávání na pět let dopředu vzrostla z 3,23 % v prvním čtvrtletí na 4 % ve druhém čtvrtletí, což pomáhá vysvětlit, proč Bank of Canada na svém posledním zasedání měla potřebu zvýšit sazby o 100 bazických bodů.



5. V Číně se objevily pozitivní ekonomické signály



Hospodářský růst Číny byl ve druhém čtvrtletí zklamáním, ale v červnu došlo k výraznému oživení. Čína vykázala ve druhém čtvrtletí velmi neuspokojivý růst hrubého domácího produktu v meziročním srovnání o 0,4 % v důsledku výpadků souvisejících s omicronem. V červnu se však růst díky zmírnění pandemických omezení celkově zotavil. Ve druhé polovině roku dále očekáváme hospodářské oživení, k čemuž může pomoci průmyslová výroba a investice do infrastruktury v důsledku prorůstové politiky.



6. Situace ohledně COVIDu v Číně se zlepšila



Města se znovu otevřela a ekonomická aktivita se zlepšuje. V poslední době však byl v některých oblastech hlášen nárůst počtu infekcí, což vyvolává obavy, že by opět mohlo dojít k rozsáhlým lockdownům. Mně se to zdá velmi nepravděpodobné vzhledem k tomu, že čínská politika COVID se v posledních měsících vyvíjela a přizpůsobovala – od politiky nulového COVIDu (Zero COVID) přes dynamickou politiku nulového COVIDu (Dynamic Zero COVID) až po dynamickou sociální politiku nulového COVIDu (Dynamic Social Zero COVID). To znamená, že v případě nárůstu infekcí by mohly být omezeny spíše menší oblasti, například čtvrti, než větší geografické oblasti. Tato politika je podporována každodenním testováním COVID, které umožňuje rychle reagovat na jakýkoli nárůst infekcí dříve, než se mohou rozšířit do širokého okolí.



7. Když trhy prostupuje pesimismus, může být pozitivní překvapení silnější



Akcie byly sraženy dolů. To neznamená, že se nedočkáme ještě dalšího poklesu některých akciových trhů po celém světě vzhledem k tomu, že očekávání ohledně zisků budou pravděpodobně upravena směrem dolů. Domnívám se však, že jsme mnohem blíže dnu než vrcholu – a v nadcházejících měsících by se tak mohly objevit významné pozitivní změny.



S přispěním Tomo Kinoshita, Arnab Das, David Chao a Brian Levitt.

Zdroj: Invesco