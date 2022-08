Omezení dodávek plynu skrze Nord Stream 1 zvyšuje nebezpečí úplného přerušení dodávek, varuje Moody's

Nedávné omezení dodávek plynovodem Nord Stream 1 na zhruba 20 procent kapacity zvyšuje nebezpečí úplného přerušení dodávek ruského plynu do evropských zemí. Mezi státy, které v této souvislosti čelí největšímu ohrožení, patří Rakousko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Itálie a Slovensko. Uvedla to dnes mezinárodní ratingová agentura Investors Service.



"Revidovali jsme směrem dolů své základní makroekonomické prognózy pro několik ekonomik v Evropské unii, abychom zohlednili rizika kolísajících dodávek i nejnovější trendy týkající se hospodářského růstu, politiky a úrokových sazeb," uvedl Kelvin Dalrymple z agentury . Upozornil, že dopady přerušení dodávek ruského plynu na hodnocení úvěrové spolehlivosti by se u jednotlivých zemí výrazně lišily.



Tyto dopady by podle závisely na obecné schopnosti odolávat šokům, tedy například na diverzifikaci a adaptabilitě dané ekonomiky a na rozpočtové situaci v zemi. "Například Německo má mnohem odolnější úvěrový profil než jiné evropské země závislé na ruském plynu, zatímco státy ve střední a východní Evropě a Itálie mají menší hospodářskou odolnost," uvedla .



Základní scénář agentury pro ekonomiku eurozóny, který nepředpokládá úplné přerušení dodávek ruského plynu, nyní počítá v letošním roce s nárůstem hrubého domácího produktu (HDP) zemí používajících euro o 2,2 procenta. V příštím roce pak očekává zpomalení růstu na 0,9 procenta. V květnu přitom předpovídala, že ekonomika eurozóny stoupne letos o 2,5 procenta a napřesrok o 2,3 procenta.



Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie. Rusko omezování dodávek zdůvodňuje evropskými sankcemi, které zpozdily opravu turbíny pro plynovod. Německo hovoří o mocenské hře, argument s turbínou odmítá.