Český inovátor v oblasti internetu věcí HARDWARIO vstoupí na podzim na trh START pražské burzy

Český inovátor v oblasti internetu věcí, liberecké HARDWARIO, plánuje na podzim vstoupit na trh START Burzy cenných papírů Praha. Investorům z řad institucí a veřejnosti nabídne až 20 procent svých akcií. Získaný kapitál chce HARDWARIO použít na vývoj i rozvoj obchodu s cílem urychlit mezinárodní expanzi. Řešení HARDWARIO již dnes používá například ŠKODA AUTO nebo britský Vodafone. Chytrá zařízení od HARDWARIO fungují na bezdrátové technologii, na bateriový provoz zvládnou fungovat několik let. Připojí se k internetu téměř odkudkoliv a snadno se integrují s dalšími systémy.



Technologická společnost HARDWARIO od roku 2016 vyvíjí a vyrábí elektroniku určenou k monitorování a přenosu dat z libovolného prostředí či zařízení. K tomuto hardware rovněž nabízí vlastní cloudovou platformu pro jeho správu a integraci s dalšími systémy. Své výrobky a služby nabízí prostřednictvím celosvětové sítě partnerů, kterým poskytuje technickou a obchodní podporu, včetně otevřené sady vývojových nástrojů umožňující vytváření vlastních aplikací. Svůj obchodní rozvoj společnost v minulosti významně podpořila založením poboček ve Velké Británii, Polsku a USA.

V rámci plánovaného IPO chce HARDWARIO získat od investorů nový kapitál, který použije na rozšíření vývojového a obchodního týmu, zkvalitnění podpory partnerů a zejména na urychlení mezinárodní expanze. "HARDWARIO v rámci primárního úpisu akcií na trhu START nabídne investorům až 20% podíl ve společnosti, od investorů plánuje získat desítky milionů korun do vlastního kapitálu. Získané prostředky využije k posílení provozního cash-flow a obchodu, ale rovněž skladových zásob a vývoje vlastních inovativních produktů. V kombinaci s bankovními úvěry a optimalizací kapitálové struktury bude spolehlivě zabezpečeno plnění objednávek i v řádech vyšších tisíců kusů, což pomůže budování silné pozice HARDWARIO na globálním trhu průmyslového IoT," uvedla firma k záměru a cíli plánované transakce.

HARDWARIO se v průběhu letošního roku transformovalo na akciovou společnost a podniklo sérii nezbytných kroků vedoucích ke vstupu na trh START pražské burzy. Upsat své akcie plánuje již v podzimních měsících letošního roku. Investorům z řad institucí i široké veřejnosti nabídne až 20% akciový podíl formou nově emitovaných akcií.

HARDWARIO od svého založení dodává zákazníkům zařízení pro průmyslový internet věcí, která jsou založena na moderních bezdrátových přenosových technologiích, tzv. LPWAN. Tyto inovativní technologie se vyznačují velmi nízkou spotřebou a vysokou dostupností signálu. V kombinaci s vlastním hardwarem s velmi nízkou spotřebou dokáží HARDWARIO a jeho partneři přenášet požadovaná data odkudkoli, a to i z míst bez standardního připojení k elektrické síti a internetu.



Obchodní příležitosti pro své výrobky a služby nachází HARDWARIO v mnoha průmyslových oborech – ve výrobě, retailu, správě budov, zemědělství, lesnictví nebo zdravotnictví. Mezi koncové uživatele produktů HARDWARIO patří již dnes celá řada významných firem, jako například ŠKODA AUTO, LEGO, ASAHI, ArcelorMittal, nebo . Mezi technologické partnery pak patří operátoři mobilních sítí a společnost .





“Již šest let plníme každodenní prací naši misi transformovat dnešek na digitální zítřek. My a naši partneři jsme přesvědčeni, že digitalizace přinese lidstvu významné úspory energií a výrazně zlepší podmínky života na Zemi. Proto budujeme naši partnerskou síť a sdílíme s ní nejlepší praktiky jak připojit co nejvíce zařízení a prostředí k internetu, jak je propojit s dalšími daty a jak z toho všeho vytvářet smysluplné projekty. Náš stabilní tým vyvíjí a dodává unikátní systémy, které jsou díky podpůrným službám a přidružené technické podpoře obtížně nahraditelné konkurenčními produkty. Jsme zkušení vývojáři a obchodníci s globální ambicí být vedoucí firmou v oblasti dodávek průmyslových IoT zařízení. Mezi nejperspektivnější IoT aplikace řadíme monitoring efektivity výroby, monitoring spotřeby energií a alternativních zdrojů energie a environmentální monitoring. Věřím, že budeme atraktivní nejen pro naše partnery a zákazníky, ale také investory," říká CEO a spoluzakladatel společnosti Alan Fabik.



“Během své existence podpořilo HARDWARIO několik strategických i individuálních investorů. Nejdéle nás na společné cestě podporuje andělský investor FS Assets. V roce 2019 nás podpořili investoři z emise crowdfundingového portálu Fundlift, kterou jsme letos v květnu úspěšně zakončili konverzí na akcie či splacením. Na začátku letošního roku jsme rovněž otevřeli strategickou spolupráci se společností eMan, jejíž akcie jsou na trhu START úspěšně zalistovány od roku 2020. Těšíme se na nové investory trhu START, ke kterým budeme přistupovat stejně otevřeně a zodpovědně, jako k investorům současným. IPO nám mimo kapitálu pro financování našeho růstu a expanze rovněž přinese kredibilitu veřejně obchodovatelné společnosti, která je hodně potřebná zejména při jednání se zahraničními obchodními partnery,” dodává CFO společnosti Tomáš Morava.

HARDWARIO je ryze česká technologická společnost, která se zaměřuje na oblast IoT – internetu věcí. Její chytrá zařízení fungují na bezdrátové technologii, na bateriový provoz zvládnou fungovat několik let, připojí se k internetu téměř odkudkoliv a snadno se integrují s dalšími systémy. Hlavními vlastníky jsou spoluzakladatelé Alan Fabik a Pavel Hübner.

Od založení v roce 2016 rostl obrat společnosti rychlým tempem až na 20 milionů korun, v loňském a předloňském roce dosáhl úrovně 21 milionů korun, což bylo způsobeno zejména odkloněním se od zakázkového vývoje směrem k prodeji vlastních výrobků a služeb. Obrat uplynulých dvou let je tvořen dodávkami desítek IoT pilotů v různých regionech a průmyslových odvětvích, které HARDWARIO společně se svými partnery rozběhlo s vědomím, že většina z nich má potenciál až stonásobného navýšení. HARDWARIO bylo v minulém roce zařazeno do prestižního žebříčku Deloitte Technology Fast 50 CE.



Díky funkčnímu obchodnímu modelu, aktuální připravenosti partnerské sítě, dostatečným skladovým zásobám, nově navázaným obchodním i strategickým spolupracím a překlápěním pilotů do produkční fáze je letošní ambicí navýšit obrat o desítky procent a navázat tak na progresivní růst celého IoT segmentu.