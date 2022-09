Nálada v USA se během seance postupně lepšila

Akcie v druhé polovině seance v zámoří nakonec posílily. Hlavním důvodem byly výnosy státních dluhopisů, které zastavily růst na mnohaletá maxima. Ropa klesla, což zmírnilo obavy z dalších cenových tlaků, které by mohly ohrozit boj centrální banky proti inflaci Index S&P 500 směřoval k nejlepšímu dni od 10. srpna, když se všechny sektory kromě energetických společností posunuly výše. Technologický Nasdaq 100 si vedl lépe - pouze dvě společnosti byly v červených číslech. Společnost Inc. vzrostla po představení nejnovějšího modelu svého vlajkového produktu, iPhonu 14, který se pyšní vylepšeným fotoaparátem a novou funkci nouzových satelitních zpráv.Akcie se tedy zotavují, jelikož výprodeje na globálním trhu dluhopisů si dávají pauzu. Dynamika americké ekonomiky zatím zůstává zachována. Další zlepšení by mohlo přijít pouze v případě, že se inflace bude nadále zmírňovat. Zdá se, že investoři jsou připraveni vstoupit do vyčkávacího režimu až do zprávy o inflaci z 13. září.

Wall Street závěr: DJIA +1,4 %; S&P +1,8 %; Nasdaq +2,1 %