Dow Jones Industrial Average posílil o 192 b., Chevron +0,55 %

Čtvrteční obchodní seance byla, obohacena o několik zajímavých makro ekonomických údajů. Po třetí hodině odpolední vystoupil předseda FEDu Jerome Powell, který upřesnil budoucí chování centrální banky v boji s inflací.



Nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti ve Spojených státech za předešlý týden dosáhly počtu 222.000, což je o 6.000 žádostí méně než minulý týden. Trh očekával naopak růst na 234.000 žádostí o dávky v nezaměstnanosti.



Nejlépe se v průběhu obchodního dne dařilo průmyslovému indexu Dow Jones Industrial Average, který s přispěním bankovních domů a energetických firem vyrostl o 0,5 %. Dnešní upevnění pozice, znamenal druhý růstový den v řadě a index tak nakročil k reparátu za předchozí týden, v kterém odepsal tři procenta.



Ze sektorů byl nejsilnější finanční, kdy kupříkladu vzrostla o 3,22 % a přidala 2,33 %.



Sektor komunikační naopak oslabil o 0,4 % (GOOGL US -0,98 %, T US -0,59 %, DIS US -0,33 %).



Navzdory nárustu zásob ropa posílila o 1 % poté, co ve středeční seanci klesla tato komodita na sedmiměsíční minima.



Zásoby ropy v USA za minulý týden narostly o 8,8 milionů barelů, k čemuž došlo v následku uvolňování vládních nouzových rezerv.

WTI +1,0 %, Brent +0,7 %, Zlato -0,6 %, EUR/USD 0,9999



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,6 % (31.774 b.), S&P 500 o 0,7 % (4.006 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,6 % (11.862 b.).