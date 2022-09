Oděvní gigant Inditex si za první pololetí zapsal o 41 procent vyšší čistý zisk

Společnosti Inditex, která je mimo jiné majitelem obchodů s módou Zara, stoupl za fiskální první pololetí čistý zisk o 41 procent na 1,27 miliardy eur (31,2 miliardy Kč). Hospodaření podpořil vysoký prodej. Vyplývá to z dnešního prohlášení společnosti. Akcie Inditex rostou o 5 % proti včerejší zavírací ceně.



Tržby za únor až červenec vzrostly o 24,5 procenta na 14,84 miliardy eur. Investory však znepokojují známky toho, že poptávka po módě začala minulý měsíc slábnout kvůli vysoké inflaci. Generální ředitel García Maceiras uvedl, že v posledních týdnech tržby stále výrazně rostly, nicméně meziroční tempo růstu od konce prvního pololetí mírně zpomalilo. Při zachování konstantních směnných kurzů tržby v období od 1. srpna do 11. září stouply o 11 procent.



Výsledky jsou v souladu s očekáváním analytiků. Ti se ale také domnívají, že nadcházející období, od srpna do ledna, bude pravděpodobně náročné, protože poptávka může kvůli růstu životních nákladů oslabit, uvedla agentura Reuters.



Firma dokázala na mnoha svých větších trzích přimět zákazníky nadále nakupovat a současně zvýšit ceny nad úroveň inflace. Podle údajů banky UBS z tisíců internetových stránek ve 20 regionech průměrná cena oděvů značky Zara v červenci stoupla meziročně o 12,2 procenta. Konkurenční společnost zdražila o 5,6 procenta a Asos o 5,9 procenta.



Inditex má jinou strukturu nákladů a dodavatelského řetězce než konkurence. Zhruba polovina výrobků firmy pochází z tzv. blízkých trhů, zejména ze Španělska, Maroka, Portugalska a Turecka.



Inditex je největším světovým prodejcem oděvů. Kromě řetězce Zara, který se na celkových tržbách Inditexu podílí více než 70 procenty, vlastní firma také značky Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius či Oysho.



Firmu založil Amancio Ortega, který patří mezi nejbohatší lidi světa. První prodejnu Zara otevřel Inditex v roce 1975 ve španělském městě La Coruňa. V prosinci 1988 podnik zahájil prodej mimo Španělsko, a to v Portugalsku. V České republice začala firma působit v roce 2001. Podnik má obchody ve zhruba stovce zemí.

