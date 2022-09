Globální poptávka po ropě koncem roku zastaví růst. Číně mezinárodní agentura předpovídá největší pokles za více než 30 let

Růst celosvětové poptávky po ropě se ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku zastaví, protože se prohlubuje ekonomický útlum. V roce 2023 ale poptávka opět výrazně poroste. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Pro letošní rok agentura snížila odhad růstu poptávky o 110.000 barelů denně na dva miliony barelů denně. V roce 2023 má poptávka vzrůst o 2,1 milionu barelů denně.



"Globální poptávka po ropě zůstává pod tlakem slábnoucí čínské ekonomiky a pokračujícího zpomalení ekonomik OECD," uvádí se ve zprávě. Bohaté země z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se na letošním růstu poptávky podílejí největší měrou. Země mimo tuto skupinu, zejména Čína, podpoří růst v příštím roce za předpokladu, že Peking uvolní svá koronavirová omezení. "Země mimo OECD pokryjí tři čtvrtiny růstu v roce 2023, pokud se Čína znovu otevře, jak se očekává," dodala IEA.

Podle této agentury hrozí Číně v tomto roce pokles poptávky o 420.000 denních barelů. Byl by to pro ni první roční útlum od roku 1990 (tehdy to byl roční pokles o 1 procento) a teprve druhý pokles zaznamenaný v datech IEA zpětně do roku 1984. Čína, ktreá byla poslední dvě desítky let motorem světové spotřeby energií, v rámci strategie nulové tolerance Covid-19 zavedla mimo jiné lockdowny v některých velkých aglomeracích, zatímco ceny bydlení v zemi klesají bez přestávky už 11 měsíců.



Pokles poptávky po ropě způsobený ekonomickým útlumem podle IEA vykompenzuje přechod od plynu k ropě kvůli výrobě elektřiny. Ten zajistí v posledním čtvrtletí letošního roku a v prvním čtvrtletí příštího roku nárůst poptávky o 700.000 barelů denně.

Vývoz ropy z Ruska zřejmě čeká obtížná situace kvůli zákazu Evropské unie týkající se námořní přepravy od 5. prosince. Zákaz by měl snížit těžbu v Rusku do února příštího roku na 9,5 milionu barelů denně, což je ve srovnání s únorem 2022 pokles o 1,9 milionu barelů denně, uvedla agentura Reuters.

Ceny ropy kolísají mezi zisky a ztrátami, barel Brentu se naposledy obchodoval mírně nižší na 92,85 USD za barel. Ropné futures se za poslední tři měsíce snížily o skoro čtvrtinu, právě kvůli signálům globálního hospodářského útlumu.

Zdroje: ČTK, Bloomberg