IEA zvýšila odhad poptávky po ropě, která z části nahrazuje drahý plyn

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) zvýšila odhad růstu poptávky po ropě na letošní rok o 380.000 na 2,1 milionu barelů denně. Uvedla to dnes ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu. Jedním z důvodů je podle ní fakt, že ropa částečně nahrazuje drahý zemní plyn. Na trh ale zároveň nepříznivě působí obavy z hospodářské recese. Více ropy, než se předpokládalo, nadále těží a vyváží Rusko.



Vysoké letní teploty spolu s drahým zemním plynem způsobují, že se zvyšuje zájem o ropu k výrobě elektřiny. To je i hlavní důvod, proč agentura zvýšila odhad růstu poptávky.



"Ceny zemního plynu a elektřiny vystoupily na nové rekordy, což v některých zemích podporuje přechod od plynu k ropě," uvedla agentura, která sídlí v Paříži. "Tyto mimořádné nárůsty, které se soustředí převážně na Blízkém východě a v Evropě, maskují relativní útlum v jiných sektorech," upozornila IEA.



Agentura cituje nižší využití paliv pro silniční dopravu ve vyspělých zemích a zpomalující růst ke konci roku. To podle ní odpovídá horší ekonomické náladě, která ve druhém pololetí roku počítá s výrazným poklesem.



Nabídka ropy na světovém trhu v červenci mezitím vystoupila nad úroveň, kde byla před pandemií. Přispívá k tomu hlavně nad očekávání vyšší těžba v Rusku, kde vývoz ropy v červenci klesl o 115.000 na 7,4 milionu barelů denně. Od začátku roku to znamená pokles jen o 600.000 barelů denně.



Příjmy Ruské federace z vývozu ropy se v červenci snížily o dvě miliardy na 19 miliard dolarů (téměř 447 miliard Kč). Za nižším příjmem je ale převážně pokles cen ropy na světových trzích.



IEA také upozornila, že Čína poprvé předstihla Evropu jako hlavní destinace pro ruskou ropu.



Mezinárodní agentura pro energii je mezivládní organizací, která vznikla v roce 1974 v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). K jejímu vzniku přispěla tehdejší ropná krize, organizace funguje zejména jako poradce členských zemí OECD v otázkách energetiky.