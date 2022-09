SAB Finance a.s.: Průběžné hospodářské výsledky společnosti SAB Finance a.s.

SAB Finance a.s

IČ: 24717444

Výnosy SAB Finance a.s. k 31. srpnu 2022 přesáhly 391 milionů Kč a zisk dosáhl 196,9 milionů Kč. SAB Finance a.s. tak překročil plán výnosů (214 milionů Kč) i plán zisku (115,9 milionů Kč). Objem uzavřených obchodů za minulý rok 2021 činil 258,7 miliard Kč, přičemž za prvních 8 měsíců roku 2022 dosáhl objem uzavřených obchodů 213,6 miliard Kč.



K 14. září 2022 bylo celkem prodáno 26 % akcií SAB Finance a.s., k dalšímu prodeji v rámci veřejné nabídky zůstává 2,25 %.

