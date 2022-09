Cena za obnovu Ukrajiny: 350 miliard amerických dolarů?

Ukrajina se domnívá, že na obnovu válkou zničené země bude potřebovat asi 350 miliard dolarů (8,6 bilionu Kč). Před jednáním zástupců skupiny vyspělých zemí G7 to dnes řekl německý ministr hospodářství Robert Habeck. Dodal, že jde o odhad vlády v Kyjevě. Ministr také řekl, že na Ukrajině vidí možnost vítězství demokracie.



"Už můžete vidět, že by to mohlo skončit vítězstvím svobody a demokracie," řekl Habeck novinářům po schůzce s ukrajinskou ministryní hospodářského rozvoje a obchodu Julijí Svyrydenkovou.



Habeck řekl, že obnova Ukrajiny bude vyžadovat víc, než mohou zajistit veřejné peníze. Podle něho je potřeba vytvořit globální fond, v němž budou i peníze soukromých investorů nebo hedgeových fondů.



Plány počítají s využitím obchodu jako nástroje ke stabilizaci Ukrajiny, řekl Habeck. Německo podle něj počítá i s dalšími dodávkami zbraní na Ukrajinu, záležet ale bude na postupu války.



Spolkový kancléř Olaf Scholz je k možným dodávkám tanků a bojových vozidel na Ukrajinu opatrný a opakovaně zdůrazňuje, že Německo bude postupovat výhradně ve shodě se spojenci, především se Spojenými státy. Poukazuje také na to, že Německo v únoru překročilo své dosavadní hranice, když na Ukrajinu začalo posílat zbraně. Někteří členové vládní koalice ale chtějí dodávat více těžkých zbraní včetně tanků Leopard 2. Ty Kyjev po Berlínu opakovaně žádá.



Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková nyní v rozhovoru s deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung prohlásila, že je pro co nejrychlejší rozhodnutí, zda Německo požadavku na tanky Leopard 2 vyhoví. Dodala, že takové rozhodnutí by mělo padnout v rámci vládní koalice a rovněž na mezinárodní úrovni.